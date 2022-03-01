Urla Belediyespor Başkanı Gürpınar'dan oyuncuları Jenkins hakkında açıklama - Son Dakika
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Urla Belediyespor Başkanı Gürpınar'dan oyuncuları Jenkins hakkında açıklama

01.03.2022 11:29

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Urla Belediyespor'un kulüp başkanı Veli Gürpınar, kulüp aleyhinde sosyal medyada paylaşımlar yapan ABD'li oyuncu Caitlin Mikayla Jenkins hakkında takım olarak şikayetçi olduklarını bildirdi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Urla Belediyespor'un kulüp başkanı Veli Gürpınar, kulüp aleyhinde sosyal medyada paylaşımlar yapan ABD'li oyuncu Caitlin Mikayla Jenkins hakkında takım olarak şikayetçi olduklarını bildirdi.

Urla Belediyespor Başkanı Veli Gürpınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Jenkins'i transfer ettiklerinden bu yana disiplinsizliklere tanık olduklarını ve bunlarla ilgili tutanakların bulunduğunu.

Oyuncunun durumuyla ilgili Türkiye Basketbol Federasyonuna da bilgi verdiklerini aktaran Gürpınar, "Jenkins'in son yaptığı maçı terk etmesi, herkese küfür ve hakaret etmesi nedeniyle tüm takım olarak kendisinden şikayetçi ve davacı olduk." dedi.

Gürpınar, Jenkins'in bir süre önce menajerini değiştirdiğini, yeni menajeriyle duruma çözüm bulmaya çalıştıklarını belirterek, "Her şeyi teklif ediyoruz yeter ki sorun çözülsün, çeksin gitsin. Ama kendisinin hiç böyle bir niyeti yok. Sürekli yalanlarla aklı sıra bizi köşeye sıkıştırıp hak etmediğini bizden almaya çalışıyor." diye konuştu.

"Küfretti, ben de kızdım"

Başantrenör Hakan Yiğit de oyuncunun Meksika'dan transfer teklifi alması sonrası davranışlarının değiştiğini savundu.

Jenkins'in kulüpten alacağının bulunmadığını, tüm dekontların kayıtlı olduğunu anlatan Yiğit, oyuncunun sosyal medya hesaplarından soyunma odasından yayınladığı videodan önce müsabakayı terk ettiğine dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Maçımız bitti ve soyunma odasına gittim. Soyunma odasında bir gürültü var. Kaptanımıza küfür ediyordu. Odadan çıkmak istemiş, kaptanımız 'Bekle koç maç konuşmasını yapacak sonra birlikte gideceğiz.' demiş. 'Sen her şeye karışma" demiş. O anda biz odaya girdik. 'Ne oluyor ?' dedik, çıkmak istedi. 'Otur konuşacağız ondan sonra gidersin.' dedim. Küfretti, ben de kızdım. Evet, üstüne de yürüdüm. Arkadaşlar araya girdi sonra sakinleştim, ayrıldım, sonra video çekmeye başladı."

Yiğit, söz konusu videoda küfür ettiğini ve bunu kendisine yakıştıramadığını belirterek, "Özür dilerim ama lütfen oraya gelene kadar neler oldu insanlar onu araştırsın." dedi.

Takımı kaptanı Dilek Topdemir de olayda herhangi bir şiddet olmadığını belirterek, "Sonuçta kadına bir şiddet olduğunda biz de kadınız buna 'dur' demesini biliriz. Kesinlikle öyle bir şey olmadı." diye konuştu.

Urla Belediyespor Başkanı Gürpınar'dan oyuncuları Jenkins hakkında açıklama
Urla Belediyespor Başkanı Gürpınar'dan oyuncuları Jenkins hakkında açıklama
Urla Belediyespor Başkanı Gürpınar'dan oyuncuları Jenkins hakkında açıklama

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Kaynak: AA

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