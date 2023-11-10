Uyuma UEFA! Bayern Münih-Galatasaray maçında ekrana verilmeyen görüntü için hala aksiyon almadılar

Şampiyonlar Ligi'nin 4 .haftasında Galatasaray, deplasmanda Bayern Münih'e 80. dakikadan sonra yediği gollerle mağlup oldu. Harry Kane'in takımını öne geçiren golünde pozisyon VAR'da 2 kez incelenirken hakem, golü geçerli saymıştı. Ancak bu pozisyondaki ofsayt şüphesi giderilemedi. Çünkü UEFA, ofsayt çizgisi çekilmiş ve yarı otomatik ofsayt sisteminin devreye girdiğini gösteren animasyonu ekranlara vermedi.

OFSAYT GÖRÜNTÜSÜ EKRANA VERİLMEDİ

Maçı adeta Bayern Münih'e altın tepside sunan Portekizli hakem Arthur Nobre'nin kararlarıyla damga vurduğu maçta "Bu kadar da olmaz" denilen bir skandala imza atıldı. Kane'in 80. dakikada Bayern Münih'i öne geçiren golünde ofsayt tartışmaları yaşandı. Pozisyonun VAR'da defalarca incelenmesi sonrası gol geçerli sayılırken, ofsayt olmadığına dair görüntü ekrana verilmedi.

UEFA SUS PUS

Galatasaray ve kamuoyu pozisyonla ilgili bir açıklama beklerken UEFA henüz konuyla ilgili harekete geçmedi. Öte yandan sarı-kırmızılılar, verdiği kararlarla maçın kaderini değiştiren Portekizli hakem Arthur Nobre'yi UEFA'ya şikayet etmeye hazırlanıyor.

Gol anı: