Van Atatürk Şehir Stadyumunda oynanan Vanspor FK ile Esenler Erokspor karşılaşmasını Hakem Gürcan Hasova yönetti. Vanspor FK'nın geçen sezondan kalan cezası nedeniyle kırmızı-siyahlı taraftarlar maça alınmadı. Kıyasıya geçen karşılaşmada Esenler Erokspor oyuncusu Onur Ulaş 26'ncı dakikada kırmızı kart görürken, maçın 46'ncı dakikasında Vanspor penaltı kazandı. Topun başına geçen Anestıs Vlachomıtros'in vuruşunda kaleci Muhammed Birkan Tetik gole izin vermedi. Maçın 57'nci dakikasında gelişen Vanspor atağında Ivan Cedric'in attığı golle 1-0 öne geçen Vanspor, sahadan galip ayrıldı.
Son Dakika › Spor › Vanspor FK, Esenler Erokspor'u 1-0 Yendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?