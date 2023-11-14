Vargas'ın Çin'deki soyunma odası görüntüleri ağızları açık bıraktı

Bisikletli kadının peşinden gidip trafikte kendini tatmin etti

Fenerbahçe'den transfer olduğu Çin ekibi Tianjin Bohai Bank'ta da istatistikleri altüst eden Melissa Vargas'ın kulüpteki soyunma odası görüntüleri çok konuşuldu.

MUTSUZ GÖZÜKTÜ

Videoyu izleyenler soyunma odasının bir bodrum katını andırdığını ifade ederken, görüntü sosyal medyada kısa sürede binlerce etkileşim aldı. Vargas'ın oldukça mutsuz olduğu yorumlarında bulunan kullanıcılar, milli voleybolcunun Fenerbahçe'den gittiği için pişman olduğunu söyledi.