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Vargas'ın Çin'deki soyunma odası görüntüleri ağızları açık bıraktı - Son Dakika

Vargas'ın Çin'deki soyunma odası görüntüleri ağızları açık bıraktı

14.11.2023 14:10  - Güncelleme: 14:22

Çin ekibi Tianjin Bohai Bank forması giyen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Melissa Vargas'ın soyunma odası olduğu düşünülen yerdeki görüntüleri olay oldu. Odanın depodan bozma bir yere benzediğini belirtilirken, videoyu izleyenler Vargas'ın mutsuz olduğu yorumunda bulundu.

Fenerbahçe'den transfer olduğu Çin ekibi Tianjin Bohai Bank'ta da istatistikleri altüst eden Melissa Vargas'ın kulüpteki soyunma odası görüntüleri çok konuşuldu.

MUTSUZ GÖZÜKTÜ

Videoyu izleyenler soyunma odasının bir bodrum katını andırdığını ifade ederken, görüntü sosyal medyada kısa sürede binlerce etkileşim aldı. Vargas'ın oldukça mutsuz olduğu yorumlarında bulunan kullanıcılar, milli voleybolcunun Fenerbahçe'den gittiği için pişman olduğunu söyledi.

Melissa Vargas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vargas'ın Çin'deki soyunma odası görüntüleri ağızları açık bıraktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vargas'ın Çin'deki soyunma odası görüntüleri ağızları açık bıraktı - Son Dakika
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