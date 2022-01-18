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VavaCars Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçından notlar - Son Dakika

VavaCars Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçından notlar

18.01.2022 20:01
VavaCars Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçından notlar

Beşiktaş'ta 2'si zorunlu 3 değişiklikSiyah-beyazlı ekipte 6 eksikVolkan Demirel'den 3 değişiklikFatih Karagümrük'te 6 eksikYeni transfer Biraschi kadrodaSezer AFŞAR / İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Beşiktaş, deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.

Beşiktaş'ta 2'si zorunlu 3 değişiklik

Siyah-beyazlı ekipte 6 eksik

Volkan Demirel'den 3 değişiklik Fatih Karagümrük'te 6 eksikYeni transfer Biraschi kadroda

Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Beşiktaş, deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Mücadelede Halil Umut Meler düdük çalarken, Meler'in yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Volkan Ahmet Narinç üstlendi.Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, ligin 21'inci haftasında oynanan ve 1-0 kazanılan Gaziantep FK mücadelesinin ilk 11'ine göre 2'si zorunlu 3'ü değişiklik yaptı. Karaveli, sakatlığı bulunan Welinton yerine cezası sona eren Domagoj Vida'ya, son antrenmanda sakatlanan genç oyuncu Emirhan İlkhan yerine Oğuzhan Özyakup'a, Güven Yalçın yerine ise Cyle Larin'e forma verdi. Siyah-beyazlı ekip, Fatih Karagümrük karşısında sahaya; Ersin Destanoğlu - Rosier, Vida, Necip Uysal, Rıdvan Yılmaz, Josef, Pjanic, Ghezzal, Oğuzhan Özyakup, Larin, Batshuayi ilk 11'i ile çıktı.SİYAH-BEYAZLI EKİPTE 6 EKSİKBeşiktaş, Fatih Karagümrük karşısında 6 oyuncusundan yararlanamadı. Çaykur Rizespor maçının ardından alt baldır adalesinde ağrı hisseden Welinton, siyah-beyazlı ekibin gerçekleştirdiği son antrenmanda ayağına darbe alan Emirhan İlkhan ve karşılaşma öncesinde arka adalesinde ağrı hisseden Atiba Hutchinson'ın yanı sıra sakatlıkları devam eden Mert Günok, Umut Meraş ve Kevin N'Koudou, Fatih Karagümrük maçının kadrosunda yer almadı.VOLKAN DEMİREL'DEN 3 DEĞİŞİKLİKVavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, ligin 21'inci haftasında 2-0 kazanılan Çaykur Rizespor maçının ilk 11'ine göre kadroda 3 değişiklik yaparak Beşiktaş karşısına çıktı. Genç teknik adam, cezalı olan iki oyuncu Ervin Zukanovic ile Lucas Biglia'nın yerine Caner Erkin ve Kristijan Bistrovic'e ilk 11'de şans verdi. Volkan Demirel, ağrısı bulunan ve yedek soyunan ligin gol kralı Aleksandar Pesic'in yerine ise Jimmy Durmaz'a forma verdi. Fatih Karagümrük, Beşiktaş karşısında şu ilk 11 ile sahaya çıktı; Viviano- Salih Dursun, Burak Bekaroğlu, Balkovec, Caner Erkin, Adnan Uğur, Bistrovic, Emre Mor, Jimmy Durmaz, Karamoh, Borini.FATİH KARAGÜMRÜK'TE 6 EKSİKFatih Karagümrük, Beşiktaş karşısına 6 oyuncusundan yoksun çıktı. İstanbul ekibinde cezalı olan Ervin Zukanovic ve Lucas Biglia, sakatlıkları süren Kerim Frei ve Derrick Luckassen ile birlikte Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Ahmed Musa, Beşiktaş karşısında forma giymedi. Kırmızı-siyahlı ekipte ayrıca Yannis Salibur da Beşiktaş maçının kadrosunda kendine yer bulamadı.YENİ TRANSFER BIRASCHI KADRODA

Fatih Karagümrük'ün İtalya Serie A ekibi Genoa'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Davide Biraschi, Beşiktaş maçının kadrosunda yer aldı. Dün takımla birlikte ilk antrenmanına çıkan İtalyan oyuncu, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.


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Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, İstanbul, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor VavaCars Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçından notlar - Son Dakika Spor


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