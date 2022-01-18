VavaCars Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Beşiktaş, deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli ve VavaCars Fatih Karagümrük Yardımcı Antrenörü Gökhan Kağıtçıoğlu açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, "Maçı kazanmak güzel. Gol yemeden bitirmek güzel. İstanbul'da da olsak bir deplasman galibiyeti almak güzel. Uzun bir ara olmuştu. Rakibimizin antrenör değişikliğinden sonra genellikle 4-2-3-1 tercih ettiğini biliyorduk. Kenar oyuncuları geniş oynuyordu. Buradaki Rizespor maçını canlı izledik. Kendi oyunumuzda 3-4-1-2 düşünüyorduk ama kenar oyuncularının genişliğinden dolayı, 1 kişi fazla olalım diye 4-3-3'ü tercih ettik. Topa sahip olmamızı sağlayacak Pjanic, Oğuzhan ve Josef vardı. İlk yarıda planladığımız birçok şey gerçekleşti. Topa sahip olduk, hızlı geçişleri yaptık. Ama sonuçlandırma kısmında bazen tercih hatalar, bazen teknik hatalarla, çok daha fazla gol pozisyonu bulacağımız ilk yarıdan penaltı golüyle ayrıldık. Rakibin de pozisyonu yoktu. Devre arasında oyunculara pasın hızını artırmalarını istedik. 45-60 arası da planladığımız şekilde geçti. 3-4 net pozisyon yakaladık ama doğru vuruşlar olmadı. 60'tan sonra başka bir senaryoyla karşılaştık. Rakibin üstümüze gelmesine sebebiyet verdik. Savunma oyuncularının yanı sıra Pjanic ve Josef çok yoruldu. Kalemizde fazla pozisyon bulamayan rakibimiz üstümüze gelmeye başladı. Sevindirici olan şey bütün bunlara rağmen savunma oyuncularımızın dikkati ve takım birlikteliğiyle gol yemeden bitirdik" diye konuştu.

"BUGÜN İYİ OYNAMADIK DİYEMEM"Karaveli, "Rize'deki oyunda sadece sayısal üstünlük bize bağlı bir durum değildi" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Rizespor'un da ne kadar karşı koyabilmesiyle de ilgiliydi bu durum. Daha defansif oyuncularla sahada olmamıza karşın daha çok pozisyon bulduk. Bugün iyi oynamadık diyemem ama ilk 60 dakikayla sonrasının farklı olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki fiziksel yıpranma, yorgunluk sahadaki kararları da etkiler. Biz fiziksel olarak takımımızı yukarıya çekebilmek için arayı bekliyoruz. O çalışmaları şu anda yapamıyoruz, oyuncuları korumak için yapmamamız da gerekiyor. Sağlıklı şekilde oyuncuları bu araya sokmamız gerekiyor. Sadece Atiba ve Larin milli takıma gidecek. Hazırlanma adına o dönem kıymetli olacaktır.""DOĞRU YERE VURMA KONUSUNDA BİRAZ SIKINTI OLDUĞU AŞİKAR"Batshuayi'nin yalnızca gol atmak için sahada olmadığını belirten Karaveli, "Gol atamadığında dünyadaki bütün oyuncular üzülür. Batshuayi de bizlerin beklentisini biliyor" diyerek, "Ama sadece gol atmak için sahada değil. Penaltı golüyle bitirdi maçı ama penaltının atılamadığı durumlar da oluyor. Geçen maçı da onun golüyle kazandık. Penaltı golünü de çok iyi attı. Üzülüyorduk, bu durum onu aşağıya çekebilir. Ama atmak için çabasını görüyoruz. Santrforlar sadece şiddetli vuruş yapmaz. Onun vuruş şiddetinde sorun yok ama doğru yere vurma konusunda biraz sıkıntı olduğu aşikar. Ama bunu da düzeltecektir. Bugün Larin'in de Ghezzal'ın da vuruşlarında isabetsizlik oldu. Tekrarlarımızı yaparak bunları da aşacağız. Batshuayi'yi sadece gol atsın diye sahaya çıkarmıyoruz. Santrfor pozisyonunda oynuyor. Hem rakip atağında savunma görevleri var hem de hücuma yardımcı olma görevi var. Sadece gol atıp diğer görevlerini yerine getirmezse biz memnun olmayız. Bugün de diğer yapması gerekenleri çok iyi yaptı. Savunma yaparken çok iştahlı, daha da fazla baskı kurmak istiyor ama biz müsaade etmiyoruz, takım bütünlüğü bozulmaması için buna müsaade etmiyoruz. Milli arayı da kendi tesislerimizde değerlendirmeyi planlıyoruz. Uzun kamplar oyuncular tarafından çok tercih edilen durumlar değil. Aileleriyle olan bağları da önemli. Biz bu arayı çok doğru şekilde kullanıp, takımın fiziksel seviyesini daha iyi noktaya taşıyacağız" değerlendirmesinde bulundu."2 MAÇTIR GOL YEMEDEN TAMAMLAMAK ÖNEMLİ"Önder Karaveli, "Gol pozisyonu sayısı, bir maçta yakalanması gereken ortalamayı karşılayacak şekildeydi bugün" diyerek, "Mukayeseyi ortalama üzerinden yaparsak az pozisyonumuz yoktu bugün. Gaziantep maçından daha net pozisyonlarımız vardı. Bu maçta gol öncesi pozisyon sayımız fazlaydı. Rizespor maçında sayı belki biraz fazlaca yukarıya çıktı. Ama beklentiyi ortalamadan belirlersek bugün de az değildi pozisyon sayısı. 2 maçtır gol yemeden bitiriyoruz maçları. Bu durum da çok kıymetliydi" ifadelerini kullandı.Karaveli, sakatlığı bulunan oyuncularla ilgili ise "Her oyuncuya ihtiyaç duyuyoruz. Üst üste maçlar oynadığımız dönemde bu durum önemli. Umut cuma günü olmayacak. Bize söylenen süreden daha önce dönecek gibi duruyor. Antalyaspor maçına doğru ancak dönecektir bana göre. Welinton maçta bir problem yaşadı. Çok ihtiyaç duysaydık belki bugün oynayabilirdi ama oynasaydı yırtık derecesi yükselebilirdi. Stoper sayımızda sıkıntımız olmadığı için kendisini dinlendirme lüksüne sahiptik. Emirhan'ı dinlendirdik ve tamamen iyileşmesini istedik. Cuma günü oynayacak duruma gelecektir. Kerem, Atiba ve Hasic de bugün özel idman yaptı. Atiba da Cuma günü forma giyebilecektir" dedi.GÖKHAN KAĞITÇIOĞLU: İLK YARI İYİ GEÇMEDİ VE ÇOK POZİSYON VERDİKVavaCars Fatih Karagümrük Yardımcı Antrenörü Gökhan Kağıtçıoğlu ise ilk yarıda iyi bir oyun ortaya koyamadıklarını belirterek, "Maça çok kısa süre olmasına rağmen iyi hazırlandık. İlk yarı iyi geçmedi ve çok pozisyon verdik. 70'inci dakikadan sonra bazı riskler aldık, önde basmaya çalıştık. Daha fazla hücüm yapmaya çalıştık ve rakibimizi baskı altına aldık. Pozisyonlar da bulduk, yakaladığımızı atsaydık 1 puan alabilirdik. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum" diye konuştu.Teknik direktör Volkan Demirel'in sarı kart gördüğü pozisyonlarla ilgili de konuşan Kağıtçıoğlu, "Hocam orada sadece taç atışının bizde olduğunu söyledi. Çizgi ihlali yaptığı için ilk sarı kartı gördü. 2'nci sarı kartta ise bir pozisyona tepkisi vardı bu yüzden 2'nci sarı kartı gösterdi. Bu bizi biraz üzdü" ifadelerini kullandı."PESIC, DÜN ANTRENMAN YAPAMADI"Beşiktaş karşılaşması öncesi gerçekleştirilen son antrenmana katılmayan ve bugün karşılaşmaya yedek başlayan ligin gol kralı Aleksandar Pesic ile ilgili de açıklamalarda bulunan Kağıtçıoğlu, "Pesic, dün antrenman yapamadı. Bir deneme yaptı. Otelde öğlen saatine kadar denedi, riske etmek istemiyorduk. Kendi oynamak istedi ve son 15-20 dakika sahaya sürdük. 4 gün sonra bir Adana Demirspor deplasmanı var ve ağrılarının çok olduğunu söylüyor. Umarım aramıza en kısa sürede dönebilir" şeklinde konuştu."EMRE'NİN MAÇ VE ANTRENMAN PERFORMANSINDAN MEMNUNUZ"

Emre Mor'un performansıyla ilgili gelen soruya ise Gökhan Kağıtçıoğlu, "Geldiğimiz ilk haftada grip yüzünden bizimle beraber olmadı. Maç ve antrenman performansından memnunuz. Yavaş yavaş daha iyi yerlere gelecektir. Mental olarak çok iyi durumda, fiziksel olarak da daha iyi yerlere gelecektir" şeklinde cevap verdi.