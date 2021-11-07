VavaCars Fatih Karagümrük - Galatasaray maçının ardından

Fatih Terim: Üzgünüm iki puan kaybettiğimiz için

"Az bir puan farkı değil"

"Duran toplarda bu sene çok başarılı değiliz""Erken ya da geç müdahaleler herkesin ilgisini çekiyor""Hükmen galibiyet verilecek ise biz böyle bir galibiyet istemeyiz""Hakem sarı kartı verme konusunda haklıydı"Atılay Canel: Milli takım arası bize iyi gelecek"Burası bizim için deplasman"

Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel ile Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kadroda bugün yaptığı değişiklikler dolayısıyla herhangi bir pişmanlık yaşamadığını ifade etti. Oyunu domine ettiklerini ve üçüncü bölgede sıkıntılar yaşadıklarını söyleyen Terim, "Oyunun hakimi biziz. 1-2 cılız hatanın dışında ilk yarı hatırladığım bir şey yok. Daha etkili olmalıydık çünkü presi zaman zaman yapabildik. Ekonomik kullanmasak maç sonuna kadar bu kadar efektif olamazdık. Perşembe günü maç oynayan bir takım gibi görünmedik. Esas problem 3'üncü bölgede.2.3 gol oranı, 500 küsur pas, 18 içerisinde 30 küsur kez topla buluşma… Bu numaralara göre oyun 1-1 bitmez. Daha topu içeri atan bir durum olmalı. Zaman zaman yaptığımız preslerin hepsi başarılı oldu. Bazı oyuncularımız, Perşembe-Pazar konusunda sıkıntı çekiyor. Biglia'nın stopere geçtiği dakikaları daha iyi kullanmalıydık. Biz durup dururken bir gol yeme ve hata yapma konusunda çok becerikliyiz. Bir gol bulduk ama diğerini bulamadık. Üzgünüm açıkçası 2 puan kaybettiğimiz için. Bugün oyun anlayışımızın karşılığı bu olmamalıydı. Giren çıkan oyuncular elinden geleni yaptılar. Lig daha çok uzun, devam edeceğiz. Bu sene hangi aksilik varsa bize denk geldi. Bunların hepsi inşallah geçecek. Daha iyi olacağımıza inanıyorum" dedi."AZ BİR PUAN FARKI DEĞİL"Lider Trabzonspor ile oluşan 9 puanlık farkı kapatmak için çalışacaklarını söyleyen Fatih Terim, "Az bir puan farkı değil ama oluyor böyle şeyler, hele ki Avrupa'ya devam ediyorsanız. Kapatmaya çalışacağız çünkü daha fazla maç oynuyoruz geçmiş yıllara oranla. Biz kaybettiğimiz gibi herkes kaybedecek. Kabullenecek halimiz yok. Her takıma saygı duyuyoruz" diye konuştu."DURAN TOPLARDA BU SENE ÇOK BAŞARILI DEĞİLİZ"Galatasaray'ın bu sezon duran toplarda istenilen bir performans gösteremediğinin hatırlatılması üzerine ise tecrübeli teknik adam, "Çok basit bir kavram vardır. Ölçüler aynıdır herkes için. Büyük ihtimalle oyuncu tipleriyle alakalıdır. Biri ön direğe çok iyi kullanır öteki arka direğe. Bunların hepsini teknik adamlar çalıştırır. Son yıllarda duran topların ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bazen oyunu bu şekilde çözersiniz. Diagne'nin vurduğu kafada Barış koşusuna devam etse boş kaleye gol atacaktık. O konuda bu sene çok başarılı değiliz. Çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı."ERKEN YA DA GEÇ MÜDAHALELER HERKESİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR"Karşılaşmada ilk değişikliğini 63'üncü dakikada yapan Fatih Terim, "Değişiklikler konusunda geç kaldınız mı?" şeklinde gelen bir soruya ise,"Ben öyle karar verdim çünkü oyunu domine eden bir Galatasaray vardı. Takımı bozmak istemedim. Benim oyuncumun rakip oyuncuya pas atacağı aklıma gelemezdi tabii. Erken ya da geç müdahaleler, herkesin ilgisini çekiyor sanırım. Bizim tarafımızdan birçok bileşen var. 15 kişilik bir grup, savaştan çıkmış gibiydi. İlk yarıda oyuna hakim olunca devre arasında söylemlerimiz oldu. Onu da bozmak istemedim" cevabını verdi."HÜKMEN GALİBİYET VERİLECEK İSE BİZ BÖYLE BİR GALİBİYET İSTEMEYİZ"UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Lokomotiv Moskova maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle sarı-kırmızılı kulübün UEFA'ya yaptığı başvuruyu da değerlendiren Terim, "Sonu oynanacaksa itirazımız olmaz. Ama hükmen galibiyet verilecek ise böyle bir galibiyet biz istemeyiz. Eğer bu kural hatası, tekrar gerektiriyorsa tekrar isterim. Bu kuralın karşılığı bu ise itirazımızı yaparız. Lokomotiv Moskova'nın ne günahı var? Kimin unutkanlığı, kimin konsantre bozukluğu? Kimseyi de suçlamak istemem açıkçası" şeklinde konuştu.Öte yandan Terim, maç içerisinde sarı kart gördüğü pozisyonla ilgili olarak ise, "Ofsayt pozisyonu önden başlatıldığı için ikaz etme niyetiyle bağırıyordum. Hakem haklıydı o sarı kartı verme konusunda. Hakem de niyetimin kötü olmadığını düşündüğü için sarı kart verdi. Yanlışlıkla girdim. Ben de sarı kart görmek istemiyorum. Hatta espri yaparak, 'Arsa mı bu, satın mı alındı' dedim" yorumunu yaptı.ATILAY CANEL: MİLLİ TAKIM ARASI BİZE İYİ GELECEKFatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, seyircilere güzel bir maç seyrettiklerini ve oyuncularının performansından memnun olduğunu vurgulayarak, "Oyuna istekli, arzulu başladık. Oyunun hakimiyeti ilk yarı boyunca bizdeydi. Pesic ile net bir pozisyon kaçırdık. Maç içerisinde sakatlıklar verdik. 2'nci yarı da golü de bulduk ama düşüş başladı. Performanslarından dolayı oyuncuları kutluyorum. Milli takım arası bize iyi gelecek. Üzerine koyup devam edeceğiz. Seyircilere iyi bir oyun seyrettiğimizi düşünüyorum" dedi."BURASI BİZİM İÇİN DEPLASMAN"

Fatih Karagümrük'ün bu sezon da maçlarının kendi sahasında oynama ihtimalinin çok düşük olduğunu açıklayan Canel, "Lig uzun bir maraton. Bu maratonun sonunda inşallah başarırız. Hedefimiz Avrupa. Kendi sahamızda oynayabilseydik bir bu kadar daha seyirci geleceği düşüncesindeyim. Kendilerine teşekkür ederim. Biz her hafta istiyoruz ama şartlar dolayısıyla bu sene de stadımızda oynamamız mümkün değil gibi. Burada oynuyoruz ama burası bizim için deplasman" diye konuştu.