Vitor Pereira'nın son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vitor Pereira'nın son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor

Vitor Pereira\'nın son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor
18.02.2026 19:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gelen Nottingham Forest'ın teknik direkötür Vitor Pereira'nın saç kaybı yaşadığı gözlemlendi. Portekizli hoca, geçtiğimiz aylarda İstanbul'a gelerek saç ektirmişti. Pereira'nın son halini gören Fenerbahçeli taraftarlar, ''Manken gibi adamdı, yılların acıması yok'' yorumlarında bulundu.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında konuk edeceği Nottingham Forest'ın teknik direktörü Vitor Pereira, İstanbul'a ayak basar basmaz gündeme oturdu ancak bu kez saha içi performansıyla değil, dış görünüşüyle.

SAÇ KAYBI YAŞADIĞI GÖZLEMLENDİ

Fenerbahçe'de geride bıraktığımız dönemlerde iki kez görev yapan sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın saç kaybı yaşadığı gözlemlendi. Geçmiş dönemlerde saçlarına önem verdiğini açıklayan Portekizli hocanın, saçlarının epey seyrekleştiği görüldü.

Vitor Pereira'nın son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor

İSTANBUL'DA SAÇ EKTİRMİŞTİ

Portekizli çalıştırıcı, geçtiğimiz aylarda İstanbul'a gelerek ünlü bir saç ekimi kliniğinde operasyon geçirmişti. O dönemlerde oldukça dolgun ve bakımlı bir saç görünümüne kavuşan 57 yaşındaki hocanın "manken gibi" olduğu yorumları yapılmıştı. Ancak bugün Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gelen Vitor Pereira'nın havalimanında ve basın toplantısındaki görüntüleri taraftarları şaşırttı.

'MANKEN GİBİ ADAMDI, YILLARIN ACIMASI YOK'

Pereira'nın bu görüntüsü sosyal medyada kısa süre içerisinde birçok kez paylaşılırken, Fenerbahçeli taraftarlar, "Manken gibi adamdı hocam, yılların acısı yokmuş meğer", 'Fenerbahçe adamı yaşlandırdı' yorumlarında bulundu.

İşte Pereira'nın birkaç yıl önceki hali:

Vitor Pereira'nın son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor

Nottingham Forest, Fenerbahçe, İstanbul, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vitor Pereira'nın son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bağcılar’da 4 katlı tekstil fabrikası alev alev yandı Bağcılar'da 4 katlı tekstil fabrikası alev alev yandı
Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi
İşte Galatasaray’ın Juventus’u elemesi halinde muhtemel iki rakibi İşte Galatasaray'ın Juventus'u elemesi halinde muhtemel iki rakibi
Trump’tan İran’a açık tehdit: Yok olurlar Trump'tan İran'a açık tehdit: Yok olurlar
Tunceli’de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti Tunceli'de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti
Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ’’1905’ten beri böylesi yok’’ diyerek duyurdu Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ''1905'ten beri böylesi yok'' diyerek duyurdu

19:25
Nicolo Melli ameliyat olacak İşte parkelerden uzak kalacağı süre
Nicolo Melli ameliyat olacak! İşte parkelerden uzak kalacağı süre
19:08
Bakan Şimşek’ten milyonları ilgilendiren “maaş“ açıklaması
Bakan Şimşek'ten milyonları ilgilendiren "maaş" açıklaması
18:35
Yeni turuncu şeritler yollardaki yerini almaya başladı İşte anlamı
Yeni turuncu şeritler yollardaki yerini almaya başladı! İşte anlamı
18:13
Aleyna Tilki’nin annesi Instagram’da abonelik sistemini açtı
Aleyna Tilki'nin annesi Instagram'da abonelik sistemini açtı
16:42
Prof. Dr. Yaşar: İzmir her yıl çöküyor
Prof. Dr. Yaşar: İzmir her yıl çöküyor
16:41
ABD son 48 saatte Orta Doğu’daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti
ABD son 48 saatte Orta Doğu'daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 19:56:43. #7.11#
SON DAKİKA: Vitor Pereira'nın son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.