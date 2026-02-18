Vitor Pereira\'nın son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında konuk edeceği Nottingham Forest'ın teknik direktörü Vitor Pereira, İstanbul'a ayak basar basmaz gündeme oturdu ancak bu kez saha içi performansıyla değil, dış görünüşüyle.

SAÇ KAYBI YAŞADIĞI GÖZLEMLENDİ

Fenerbahçe'de geride bıraktığımız dönemlerde iki kez görev yapan sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın saç kaybı yaşadığı gözlemlendi. Geçmiş dönemlerde saçlarına önem verdiğini açıklayan Portekizli hocanın, saçlarının epey seyrekleştiği görüldü.

İSTANBUL'DA SAÇ EKTİRMİŞTİ

Portekizli çalıştırıcı, geçtiğimiz aylarda İstanbul'a gelerek ünlü bir saç ekimi kliniğinde operasyon geçirmişti. O dönemlerde oldukça dolgun ve bakımlı bir saç görünümüne kavuşan 57 yaşındaki hocanın "manken gibi" olduğu yorumları yapılmıştı. Ancak bugün Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gelen Vitor Pereira'nın havalimanında ve basın toplantısındaki görüntüleri taraftarları şaşırttı.

'MANKEN GİBİ ADAMDI, YILLARIN ACIMASI YOK'

Pereira'nın bu görüntüsü sosyal medyada kısa süre içerisinde birçok kez paylaşılırken, Fenerbahçeli taraftarlar, "Manken gibi adamdı hocam, yılların acısı yokmuş meğer", 'Fenerbahçe adamı yaşlandırdı' yorumlarında bulundu.

İşte Pereira'nın birkaç yıl önceki hali: