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Vitor Pereira: Tecrübe edinmiş olduk - Son Dakika

Vitor Pereira: Tecrübe edinmiş olduk

09.12.2021 23:36
Vitor Pereira: Tecrübe edinmiş olduk

"Gaziantep maçı önemli olacak""Pelkas'ın zamana ihtiyacı var""Kaybettiğimiz puanları telafi etmek ve hak ettiğimiz yerde olmak istiyoruz" Mergim Berisha: Süper Lig güçlü takımların oynadığı bir lig Mustafa AKIN-Sezer AFŞAR/İSTANBUL, - Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 6'ncı ve son hafta...

"Gaziantep maçı önemli olacak"

"Pelkas'ın zamana ihtiyacı var"

"Kaybettiğimiz puanları telafi etmek ve hak ettiğimiz yerde olmak istiyoruz"

Mergim Berisha: Süper Lig güçlü takımların oynadığı bir lig Mustafa AKIN-Sezer AFŞAR/İSTANBUL, - Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 6'ncı ve son hafta maçında Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira ile futbolculardan Mergim Berisha açıklamalarda bulundu. Çok güçlü bir rakibe karşı mücadele ettiklerini dile getiren Pereira, " Bundesliga'da oynuyorlar. Bayer Münih'i yenen takım. Onlara karşı oynamak kolay değil. Maçtan önce kafamızda kazanmak vardı ama 2 gün sonra ligde başka bir maç var. Bugün sahada elimizden geldiğince rekabet etmeye çalıştık, istediğimiz sonuç bu değildi. Sahada organize görünüp rakibe problemler ürettik. İlk yarıda boşluklar verdik ve 1-0 öne geçtiler. Daha sonra 1-1 yaptık. Sene başında bu turnuvanın böyle geçeceğini düşünmüyorduk. Bu turnuvada yakaladığımız şansları gole çevirmemiz lazım. Kaçırdığımız penaltılar ve yediğimiz goller belirleyici oldu. Baktığımızda tecrübe edinmiş olduk" dedi. "GAZİANTEP MAÇI ÖNEMLİ OLACAK" Pereira, ligde pazartesi günü oynayacakları Gaziantep maçı ile ilgili olarak, "Bu maçı oynarken aklımızda bir sonraki maç oluyor. Ana hedefimiz lig. Gaziantep maçı önemli olacak. Gaziantep hocasının dediklerine bir şey diyemem, kendi takım hakkında konuşurum" diye konuştu. "PELKAS'IN ZAMANA İHTİYACI VAR" Portekizli teknik adam, Pelkas'ın performansıyla ilgili soruya, "Benim için en önemlisi onun bu takıma yardım etmek istediğini görmek. Zamana ihtiyacı var. Daha fazla süre alıp oynaması gerekiyor performansını arttırıp seviyeyi yakalayabilmesi için. Bugün elinden gelenin en iyisini yaptı takıma yardım edebilmek için" şeklinde cevap verdi. "KAYBETTİĞİMİZ PUANLARI TELAFİ ETMEK VE HAK ETTİĞİMİZ YERDE OLMAK İSTİYORUZ" Hedeflerinin ellerinden gelenin en iyisini yapmak olduğunu vurgulayan Pereira, "Ligi öncelik olarak görmemiz benim değil kulübün önceliği ligi kazanmak. Konferansta kuvvetli takımlar var. Şuan yapmamız gereken şey önümüzdeki maça bakmak. Takım içindeki dengeyi korumaya çalışıyoruz. Ana hedefimiz lig kaybettiğimiz puanları telafi etmek ve hak ettiğimiz yerde olmak istiyoruz" dedi. MERGİM BERİSHA: SÜPER LİG GÜÇLÜ TAKIMLARIN OYNADIĞI BİR LİG

Fenerbahçeli futbolcu Mergim Berisha ise yaptığı açıklamada, "Maçın 1-1 bitmesi talihsiz bir sonuç. Çok küçük detaylar çok büyük fark üretiyor. Bunun için çok çalışmamız gerekiyor. Takıma yeni geliyorsanız bu durum her zaman zor oluyor. Git gide alışıyorum. Pereira'ya bana olan güveninden dolayı çok teşekkür ediyorum.  Avrupa'da Süper Lig'in değeri çok bilinmiyor gibi. Ama ben öyle düşünmüyorum. Süper Lig güçlü takımların oynadığı bir lig. Burada oynadığım için buranın disiplinin görmüş oldum" dedi.

Spor Toto Süper Lig, Mergim Berisha, Fenerbahçe, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Vitor Pereira: Tecrübe edinmiş olduk - Son Dakika Spor


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