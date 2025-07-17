Vlachomitros: Türk ve Yunan Taraftarlar Benzer - Son Dakika
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Vlachomitros: Türk ve Yunan Taraftarlar Benzer

Vlachomitros: Türk ve Yunan Taraftarlar Benzer
17.07.2025 13:58
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Vanspor'un yeni transferi Vlachomitros, Türk ve Yunan taraftarlar arasında büyük bir fark görmüyor.

1'inci Lig ekiplerinden Vanspor FK'nın forvet hattına takviye yaptığı Yunan oyuncu Anestis Vlachomitros, "Yunan ve Türk taraftarlar arasında çok büyük bir fark göremiyorum. Bizler, aynı davranışları olan 2 ayrı milletiz. Maç izlerken de bu davranışlar aynı ya da dışarıda yürürken de davranışlar aynı. İki toplumun da maç izlerken ateşli olduğuna eminim. Ben de ilk defa burada oynayacağım. Bunu oynarken de gözlemlemeyi açıkçası arzuluyorum" dedi.

1'inci Lig ekiplerinden Vanspor FK, yeni sezon hazırlıklarına Kayseri'deki bin 850 rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam ediyor. Doğu Anadolu temsilcisinin Yunanistan Süper Ligi takımlarından PAS Lamia'dan kadrosuna dahil ettiği 23 yaşındaki yeni transferi Anestis Vlachomitros, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Takım hakkında gelmeden bilgi sahibi olduğunu belirten Vlachomitros, "Açıkçası takımın hikayesini biliyordum. 25 yıldır bir hasretleri olduğunu ve ilk defa tarihlerinde en profesyonel ikinci lige çıktıklarını biliyordum. Tabi ki de bu durum sana kendini daha farklı hissettiriyor. Çünkü, onların bir istekleri ve arzuları var. Sen bu arzuya ortak olmaya çalışıyorsun. Tabi ki bunlar güzel duygular. Takımın başarısının benim de başarım olduğuna inanıyorum. Bireysel olarak değil ama takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağımıza benim de bireysel olarak bu takıma başarılı olabilmek adına en iyi performansımı sunmaya çalışıyorum. İnanıyorum ki; birlikte çok güçlü ve başarılı olacağız" ifadelerini kullandı.

'TARAFTARIMIZLA KUCAKLAŞMAYI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM'

Vanspor'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu da belirten Vlachomitros, "Burada olmaktan çok mutluyum. Taraftarımızla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Onlarla kucaklaşmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Hep beraber hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

'KOLOVETSIOS TA BURANIN ÇOK İYİ BİR LİG OLDUĞUNU SÖYLEDİ'

Türkiye'ye gelmeden önce Türkiye'de oynayan Yunan oyuncularla da görüşmeler yaptığını de belirten golcü oyuncu, "Türkiye'de çok fazla Yunan oyuncu var. Bunlardan bir tanesi de geçtiğimiz yıl Kayserispor kaptanlığı yapan Dimitrios Kolovetsios. Arkadaşım Kolovetsios ta buranın çok iyi bir lig olduğunu söyledi. Aslında Yunan Ligi ile Türk Ligi arasında pek bir fark yok. Birbirine çok benzer iki lig olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

'BURAK YILMAZ'I KÜÇÜK YAŞLARDAN İTİBAREN TAKİP EDİYORUM'

En beğendiği Türk futbolcunun Burak Yılmaz olduğunu dile getiren 23 yaşındaki forvet, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En beğendiğim ve hayran olduğum Türk futbolcu Burak Yılmaz. Neden Burak Yılmaz diye soracak olursanız da ben küçük yaşlardan itibaren Burak Yılmaz'ı takip eden birisiyim. Onun bir forvet olması benim de bir forvet oyuncusu olmam beni Burak Yılmaz'a daha fazla yakınlaştırıyor."

'ÇOK BÜYÜK BİR FARK GÖRMÜYORUM'

Türk ve Yunan taraftarlar arasında da fark göremediğini söyleyen Vlachomitros, sözlerini şöyle noktaladı:

"Açıkçası Yunan ve Türk taraftarlar arasında çok büyük bir fark göremiyorum. Bizler, aynı davranışları olan 2 ayrı milletiz. Maç izlerken de bu davranışlar aynı ya da dışarıda yürürken de davranışlar aynı. İki toplumun da maç izlerken ateşli olduğuna eminim. Ben de ilk defa burada oynayacağım. Bunu oynarken de gözlemlemeyi açıkçası arzuluyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

Burak Yılmaz, Türkiye, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vlachomitros: Türk ve Yunan Taraftarlar Benzer - Son Dakika

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