Vodafone Sultanlar Ligi 4. Hafta Sonuçları

VODAFONE Sultanlar Ligi'nin 4'üncü haftası bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.
Günün toplu sonuçları şöyle:
Fenerbahçe Medıcana- Beşiktaş: 3-0
Sarıyer Bld. - Galatasaray Daikin: 0-3
Türk Hava Yolları - Nilüfer Belediyespor Eker: 3-0
Aras Kargo – Kuzeyboru : 1-3
Bahçelievler Bld. - Eczacıbaşı Dynavit: 0-3
Zeren Spor – VakıfBank : 0-3
Aydın B.Şehir Bld. - Keçiören Belediyesi Sigorta Shop: 3-1
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5'nci hafta maçları 26 Ekim 2024 Cumartesi günü oynanacak.
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