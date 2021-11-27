Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Ali Yücel
Hakemler: Gürhan Gül, Mustafa Demir
Tokat Belediye Plevne: Atakan Topal, Fatih Cihan, Mehmet Hacıoğlu, Arda Bostan, Teppan, Alisson ( Semih Çelik, Ali İhsan Heper, Ahmet Can Büyükgöz, Mustafa Cervatoğlu, Kaan Bülbül)
Galatasaray HDI Sigorta: Murat Yenipazar, Sedlacek, Doğukan Ulu, Torres, Yasin Aydın, Emre Savaş (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Divis, Burutay Subaşı)
Setler: 25-27, 21-25, 25-23, 30-28, 18-16
Süre: 159 dakika (35, 31, 32, 37, 24)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 10. hafta karşılaşmasında Tokat Belediye Plevne sahasında, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yendi.
Kaynak: AA
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