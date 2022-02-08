Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Hakemler: Ozan Çağrı Sarıkaya, Ahmet Çenesiz
Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş: Kadir Cin, Mejias, Yiğit Yıldız, Enaboifo, Voukeng, Umut Durur (Yusuf Eken, İlker Esin, Mehmet Almaz, Çağatay Zeka Kir)
Allpower Akü Cizre Belediyespor: Uriarte, Özkan Hayırlı, Emin Gök, Ivanov, Serhat Coşkun, Ekrem Çiçekoğlu ( Demir Umut, Eren Koparıcı, Seganov, Fatih Uslu)
Setler: 13-25, 29-31, 25-17, 17-25
Süre: 129 dakika (23, 48, 27, 31)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 17. hafta erteleme maçında Allpower Akü Cizre Belediyespor, Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş'ı deplasmanda 3-1 yendi.
Kaynak: AA
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