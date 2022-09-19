Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ilk iki haftanın programı açıklandı - Son Dakika
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ilk iki haftanın programı açıklandı

19.09.2022 18:14
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ilk iki haftanın programı açıklandı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2022-2023 sezonunun ilk iki haftasının programı belli oldu.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2022-2023 sezonunun ilk iki haftasının programı belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre lig, 30 Eylül Cuma günü saat 14.00'te Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak Fenerbahçe HDI Sigorta-Cizre Belediyespor müsabakasıyla başlayacak.

Ligde ilk iki haftanın programı şu şekilde:

1. hafta:

30 Eylül Cuma:

14.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Cizre Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

1 Ekim Cumartesi:

14.00 Ziraat Bankkart- Bursa Büyükşehir Belediyespor (Başkent)

14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-TÜRŞAD (Hatay Merkez)

15.00 Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ- Spor Toto (Cengiz Göllü)

15.30 Tokat Belediye Plevne- Galatasaray HDI Sigorta (Ali Yücel)

16.00 Altekma- Arkas Spor (İzmir Atatürk)

17.00 Halkbank-Develi Belediyespor (Başkent)

2. hafta

5 Ekim Çarşamba

13.00 Cizre Belediyespor-Altekma (Şırnak)

16.00 Develi Belediyespor-Ziraat Bankkart (Develi Murat Kocatürk)

17.00 Spor Toto-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Başkent)

17.00 Galatasaray HDI Sigorta-Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ (Burhan Felek Vestel)

17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta (Cengiz Göllü)

17.00 Arkas Spor-Tokat Belediye Plevne (İzmir Atatürk)

18.00 TÜRŞAD-Halkbank (Adilcevaz)

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Kaynak: AA

Burhan Felek, voleybol, Sigorta, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ilk iki haftanın programı açıklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ilk iki haftanın programı açıklandı - Son Dakika
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