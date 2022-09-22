AXA Sigorta Kupa Voley heyecanı üç şehirde başlayacak - Son Dakika
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AXA Sigorta Kupa Voley heyecanı üç şehirde başlayacak

22.09.2022 10:18
AXA Sigorta Kupa Voley heyecanı üç şehirde başlayacak

Voleybol AXA Sigorta Kupa Voley'de erkekler mücadelesi yarın 3 şehirde oynanacak grup maçlarıyla başlayacak.

Voleybol AXA Sigorta Kupa Voley'de erkekler mücadelesi yarın 3 şehirde oynanacak grup maçlarıyla başlayacak.

A Grubu maçları Ankara, B Grubu müsabakaları İstanbul, C Grubu karşılaşmaları ise İzmir'de oynanacak.

Grup aşamasına toplam 12 takım katılacak. Geçen sezonu ilk 2 sırada bitiren Ziraat Bankkart ile Halkbank, kupaya çeyrek finalde dahil olacak.

Gruplarda ilk 2 sırayı alan 6 takım adını çeyrek finale yazdıracak.

Kupada yarının programı şöyle:

A Grubu (Ankara-Başkent Voleybol Salonu):

14.00 Fenerbahçe HDI Sigorta- Hatay Büyükşehir Belediyespor

17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Altekma

B Grubu (İstanbul- Burhan Felek Voleybol Salonu):

16.00 Arkas Spor-TÜRŞAD

19.00 Spor Toto- Tokat Belediye Plevne

C Grubu (İzmir-Atatürk Spor Salonu):

16.00 Cizre Belediyespor-Hekimoğlu Global Connect Travel Bursa Voleybol İhtisas

19.00 Galatasaray HDI Sigorta-Develi Belediyespor

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor AXA Sigorta Kupa Voley heyecanı üç şehirde başlayacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: AXA Sigorta Kupa Voley heyecanı üç şehirde başlayacak - Son Dakika
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