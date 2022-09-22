AXA Sigorta Kupa Voley heyecanı üç şehirde başlayacak

Voleybol AXA Sigorta Kupa Voley'de erkekler mücadelesi yarın 3 şehirde oynanacak grup maçlarıyla başlayacak.
A Grubu maçları Ankara, B Grubu müsabakaları İstanbul, C Grubu karşılaşmaları ise İzmir'de oynanacak.
Grup aşamasına toplam 12 takım katılacak. Geçen sezonu ilk 2 sırada bitiren Ziraat Bankkart ile Halkbank, kupaya çeyrek finalde dahil olacak.
Gruplarda ilk 2 sırayı alan 6 takım adını çeyrek finale yazdıracak.
Kupada yarının programı şöyle:
A Grubu (Ankara-Başkent Voleybol Salonu):
14.00 Fenerbahçe HDI Sigorta- Hatay Büyükşehir Belediyespor
17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Altekma
B Grubu (İstanbul- Burhan Felek Voleybol Salonu):
16.00 Arkas Spor-TÜRŞAD
19.00 Spor Toto- Tokat Belediye Plevne
C Grubu (İzmir-Atatürk Spor Salonu):
16.00 Cizre Belediyespor-Hekimoğlu Global Connect Travel Bursa Voleybol İhtisas
19.00 Galatasaray HDI Sigorta-Develi Belediyespor
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