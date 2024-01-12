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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 15. hafta mücadelesi yarın başlıyor - Son Dakika
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 15. hafta mücadelesi yarın başlıyor

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında yapılacak maç programı açıklandı. Yarın VakıfBank-Beşiktaş AYOS, Çukurova Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyespor-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, Türk Hava Yolları-Kuzeyboru, Sarıyer Belediyespor-Galatasaray Daikin ve PTT-Karayolları maçları oynanacak. Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit mücadelesi ise Avrupa maçı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi\'nin 15. hafta mücadelesi yarın başlıyor
12.01.2024 - 09:27,  Güncelleme: 09:28
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 15. hafta mücadelesi yarın başlayacak.

Ligin 15. haftasındaki maç programı şöyle:

Yarın:

14.00 VakıfBank- Beşiktaş AYOS (VakıfBank Spor Sarayı)

14 Ocak Pazar:

14.00 Çukurova Belediyespor- Aydın Büyükşehir Belediyespor (Adana ASKİ Atatürk)

15.00 Nilüfer Belediyespor- Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop (Cengiz Göllü)

16.00 Türk Hava Yolları-Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel)

17.00 Sarıyer Belediyespor- Galatasaray Daikin (Bahçeköy Orman Fakültesi)

18.00 PTT-Karayolları (Ankara TVF Ziraat Bankkart)

Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit mücadelesi, takımların Avrupa maçı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Kaynak: AA
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