Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi ve Vodafone Sultanlar Ligi'nde 19. hafta karşılaşmaları yapılacak.
Liglerde haftanın maç programı şöyle:
SMS Grup Efeler Ligi
Yarın:
13.00 TÜRŞAD- İstanbul Gençlikspor (Adilcevaz)
14.00 On Hotels Alanya Belediyespor- Halkbank (Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu)
15.00 Altekma-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)
15.30 Spor Toto- Arkas Spor (TVF Ziraat Bankkart)
18.30 Ziraat Bankkart- Bursa Büyükşehir Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)
20.00 Galatasaray HDI Sigorta- Fenerbahçe Medicana (Burhan Felek Vestel)
NOT: Develi Belediyespor-Rams Global Cizre Belediyespor maçı, Develi Belediyespor'un Efeler Ligi'nden çekilmesi nedeniyle iptal edildi.
Vodafone Sultanlar Ligi
Yarın:
17.00 Beşiktaş- Türk Hava Yolları (Beşiktaş Fibabanka)
2 Şubat Pazar:
14.00 VakıfBank- Bahçelievler Belediyespor (Vakıfbank)
15.00 Aras Kargo- Sarıyer Belediyespor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)
15.00 Keçiören Belediyesi Sigorta Shop-Nilüfer Belediyespor Eker (TVF Ziraat Bankkart)
16.00 Galatasaray Daikin-Fenerbahçe Medicana (Burhan Felek Vestel)
18.00 Eczacıbaşı Dynavit- Aydın Büyükşehir Belediyespor (İBB Cebeci)
19.00 Kuzeyboru-Zeren Spor (Aksaray)
Son Dakika › Spor › Voleybolda 19. Hafta Maçları - Son Dakika
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