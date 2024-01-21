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Voleybolda Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nin 16. haftası tamamlandı - Son Dakika
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Voleybolda Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nin 16. haftası tamamlandı

Vodafone Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. haftası tamamlandı. Vodafone Sultanlar Ligi'nde Eczacıbaşı Dynavit, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise TÜRŞAD, Spor Toto'yu 3-1 yendi.

Voleybolda Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi\'nin 16. haftası tamamlandı
21.01.2024 - 20:45,
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Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. haftası tamamlandı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde alınan sonuçlar şöyle:

Vodafone Sultanlar Ligi:

Eczacıbaşı Dynavit- Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-1

Beşiktaş Ayos- PTT: 3-2

Nilüfer Belediyespor- Çukurova Belediyespor: 0-3

Kuzeyboru- Fenerbahçe Opet: 1-3

Karayolları- Türk Hava Yolları: 0-3

Galatasaray Daikin-VakıfBank: 0-3

Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop- Sarıyer Belediyespor: 3-0

AXA Sigorta Efeler Ligi:

TÜRŞAD-Spor Toto: 3-1

Brand Group Alanya Belediyespor- Bursa Büyükşehir Belediyespor: 0-3

Ziraat Bankkart-RAMS Global Cizre Belediyespor: 3-0

Galatasaray HDI Sigorta-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: 2-3

Bigadiç Belediyespor- Hatay Büyükşehir Belediyespor: 3-1

Develi Belediyespor-Fenerbahçe Parolapara: 1-3

Arkas Spor- Halkbank: 2-3

Kaynak: AA
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Vodafone, Türkiye, Sigorta, Spor, Güncel, Son Dakika

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