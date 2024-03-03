Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin de 22. haftası sona erdi.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Vodafone Sultanlar Ligi
Çukurova Belediyespor- Beşiktaş Ayos: 3-2
Kuzeyboru- Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: 3-1
Karayolları- Galatasaray Daikin: 0-3
Aydın Büyükşehir Belediyespor- Sarıyer Belediyespor: 3-1
Türk Hava Yolları- PTT: 3-2
Eczacıbaşı Dynavit-Nilüfer Belediyespor: 3-0
Fenerbahçe Opet-VakıfBank: 3-1
Efeler Ligi
Ziraat Bankkart-TÜRŞAD: 3-0
Brand Group Alanya Belediyespor-Bigadiç Belediyespor: 3-0
Galatasaray HDI Sigorta-Develi Belediyespor: 3-0
Bursa Büyükşehir Belediyespor- Halkbank: 0-3
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor- Hatay Büyükşehir Belediyespor: 3-0
Arkas Spor-Spor Toto: 3-1
RAMS Global Cizre Belediyespor-Fenerbahçe Parolapara: 1-3
Son Dakika › Spor › Voleybolda Sultanlar ve Efeler Ligi'nde 23. ve 22. hafta sona erdi - Son Dakika
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalıkgücü Belediyespor basketbol takımlarının sezon boyunca kazandığı zaferleri kutladı. Gençler doyasıya eğlenip başarılarını kutladı.
Başkent Saraybosna'da düzenlenen Gençler Judo Avrupa Kupası'nda Türk milli sporcular, 4 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya kazanarak toplamda 12 madalya elde etti. Türkiye, ülkeler sıralamasında birinci oldu. Sırbistan 7 madalyayla ikinci, Bulgaristan ise 4 madalyayla üçüncü sırada yer aldı. Türk sporcular Zilan Ertem, Sümeyye Kaya, Yunus Emre Esenboğa ve Hilmi Mucik altın madalya kazandı.
AK Parti Sincan Belediye Başkan Adayı Murat Ercan, proje tanıtım toplantısı düzenledi. Ercan, mola evleri, dijital kampüs ve spor vadisi gibi projeleri anlattı.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda A Milli Kadın Futsal Takımı, grubundaki Kenya maçında hükmen galip ilan edildi. Ay-yıldızlı takım, organizasyondan çekilen Kenya karşısında 5-0'lık skorla galip geldi. Bu galibiyetle takım, turnuvadaki ilk zaferini elde etti. Günün diğer maçlarında Almanya Polonya'yı 6-3, Brezilya İtalya'yı 5-0, Japonya da İrlanda'yı 3-0 yendi. A Milli Kadın Futsal Takımı, gruptaki üçüncü maçını yarın Polonya ile oynayacak.
Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Tofaş'ı 109-77'lik skorla mağlup etti. Sarı-lacivertliler, ligdeki 18. galibiyetini elde etti.
Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Eskişehir'de düzenlenen Kadınlar 2. Ligi Final Etabı sona erdi. Sakarya Voleybol, Bozüyük Belediyesi Eğitim Spor, MKE Ankaragücü ASTOR ve Beykoz Belediyespor, 2024-2025 voleybol sezonunda KFC Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.
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