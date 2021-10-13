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Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor - Son Dakika

Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor

13.10.2021 11:06

Amerika'nın Marshall Üniversitesi voleybol takımında oynayan Kayla Simmons, geçen yıl aldığı kararla emekli olup modelliğe geçtiğini duyurdu. Modelliğe geçtikten sonra ününe ün katan 24 yaşında Kayla'nın, hatırı sayılır para kazandığı ortaya çıktı. NBA takımı Los Angeles hayranı olan Kayla, salonda taraftarların sevgilisi haline geldi.

Amerika'da üniversite maçlarında yeteneğiyle dikkat çeken Kayla Simmons, sürpriz bir kararla geçen sene modelliğe geçti. Bir anda ünlenen Kayla, reklamlardan ve anlaşmalardan kısa süre içinde zengin oldu. Los Angeles Lakers taraftarı olan Kayla, takımın maçlarında salonda büyük ilgiyle karşılaşıyor.

FENOMENE DÖNÜŞTÜ

Kayla, kısa sürede 700 bin takipçiye ulaştı. Takipçi kitlesi özellikle sporseverler. 24 yaşındaki model, voleybol oynamaktan dolayı keyif duyduğunu ancak bunu profesyonel şekilde yapmayacağını, modellikte devam edeceğini açıkladı.

Genç yaşında voleybolu bırakan Kayla'nın yeni mesleği şaşırttı! Cebini doldurdu
Genç yaşında voleybolu bırakan Kayla'nın yeni mesleği şaşırttı! Cebini doldurdu
Genç yaşında voleybolu bırakan Kayla'nın yeni mesleği şaşırttı! Cebini doldurdu
Genç yaşında voleybolu bırakan Kayla'nın yeni mesleği şaşırttı! Cebini doldurdu
Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor

Amerika Birleşik Devletleri, Üniversite, voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor - Son Dakika
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