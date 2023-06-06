Volkan Demirel: Fenerbahçe ile 2008'de bu duygunun en yükseğini yaşadım - Son Dakika
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Volkan Demirel: Fenerbahçe ile 2008'de bu duygunun en yükseğini yaşadım

07.06.2023 10:46

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, UEFA Şampiyonlar Ligi kupasının sergilendiği bir etkinlikte yer aldı. Demirel, burada yaptığı açıklamada, Fenerbahçe ile 2008'de çeyrek finalde Sevilla maçında bu duygunun en yükseğini yaşadığını söyledi. Ayrıca, teknik direktör olarak bir gün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istediğini ifade etti ve Hatay'ın ayağa kalkması için çalıştıklarını belirtti.

UEFA Şampiyonlar Ligi kupası, Atatürk Olimpiyat Stadı'na gitmeden önce Volkan Demirel'in katıldığı özel bir davette sergilendi. BJK İnönü Spor Kompleksi'nde FedEx'in resmi sponsorluğunda gerçekleşen organizasyona Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in yanı sıra FedEx Express Güneydoğu Avrupa, İsrail ve Türkiye Yer Operasyonları Başkan Yardımcısı Eser Sezek ile FedEx Kıdemli Satış Müdürü İpek Baykurt Akgün katıldı.

VOLKAN DEMİREL: BU GURURA ERİŞTİĞİM İÇİN KENDİMİ ŞANSLI HİSSEDİYORUM

DHA'ya konuşan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Şampiyonlar Ligi arması altında düzenlenen etkinlikte yer almaktan gurur duyduğunu dile getirerek, "Bana geçmişi anımsatıyor. 2008'de Fenerbahçe ile çeyrek finalde Sevilla maçında bu duygunun en yükseğini yaşadığımı düşünüyorum. UEFA Şampiyonlar Ligi, kulüpler arasında en büyük platform. Burada forma giymek büyük gurur, bu gurura eriştiğim için kendimi şanslı hissediyorum. Bu kupada oynamak nasip oldu ama ilk defa bu kadar yakınlaştım kendisine. Çok güzel bir kupa gerçekten. Ben dokunmak için çok çalıştım, çabaladım ama bu fırsatı burada bulabildim. Teşekkür ediyorum" dedi.

"TEKNİK DİREKTÖR OLARAK BİR GÜN UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE MÜCADELE ETMEK İSTİYORUM"

Hoca olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istediğini belirten Demirel, "İnşallah çalışırsak, istersek ve aklımıza koyarsak bir gün başarırız. Benim şu anda tek istediğim Hatay'ın ve Hatayspor'un ayağa kalkması. Hatay için elimden geleni yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"UMARIM İLERLEYEN YILLARDA TÜRK TAKIMLARIMIZI DA BURADA GÖRÜRÜZ"

Volkan Demirel, UEFA Şampiyonlar Ligi organizasyonunun Türkiye'de olmasının önemi hakkında, "Manchester City-Inter finali izleyeceğiz. Güzel bir gün olacak. Umarım ilerleyen yıllarda Türk takımlarımızı da burada görürüz. En büyük arzu ve dileğimiz bu. Türk misafirperverliğini de bu vesileyle tüm dünyaya göstermek istiyoruz" diye konuştu.

"GELECEK SENENİN PLANLAMASINI KURMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından çok zor günler yaşandığını ifade eden Volkan Demirel, yavaş yavaş normal hayata dönmek gerektiğini belirterek, 'Hataylılar için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz, gelecek senenin planlamasını kurmaya çalışıyoruz. İnşallah iyi bir takımla seneye ligimizden devam edeceğiz. Mersin'de oynayacağız biliyorsunuz. Mersin şehrinin yanımızda olduğunu bilmek çok güzel. Umarım Hatay için gelecek sezon güzel olur. Gelecek ve ayrılan oyuncular var. Her ayrılan oyuncuya teşekkürlerimiz iletip mutlu şekilde ayrılmaya çalışıyoruz. Yerlerine gelenler hataya en az o kadar fayda sağlayacaktır' dedi.

Kaynak: DHA
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