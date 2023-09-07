Yok böyle değişim! Estetiksiz halini görenler Wanda Nara'yı tanıyamıyor

Galatasaray'ın yıldızı Icardi ile eşi Wanda Nara'nın evlilikleri sık sık gündem olurken, son olarak Nara'nın yıllar içindeki değimi çok konuşuldu.

GEÇİRDİĞİ DEĞİŞİM AKILLARA DURGUNLUK VERDİ

Wanda Nara'nın gençliği olduğu iddia edilen fotoğraflar sosyal medyada gündem oldu. Nara'nın yıllar içindeki değişimi herkesi şok ederken, "Evrim geçirmiş" yorumları yapıldı.

DAMAK TEDAVİSİ OLDU

Instagram'da 14 milyon takipçisi olan Wanda Nara özellikle damak tedavisi sonrası bambaşka bir görünüme kavuştu. 5 çocuğu olan güzel sunucu estetik operasyonlar sonucu kavuştuğu yeni görünümüyle herkesi kendine hayran bırakıyor.