Yok böyle değişim! Estetiksiz halini görenler Wanda Nara'yı tanıyamıyor - Son Dakika

Yok böyle değişim! Estetiksiz halini görenler Wanda Nara'yı tanıyamıyor

Son Güncelleme: 07.09.2023 10:17

Icardi'nin eşi Wanda Nara yıllar içinde büyük bir değişim yaşadı. Birçok kez estetik ameliyat olan Nara'nın yıllar öncesine ait fotoğraflarını görenler gözlerine inanamadı. Güzel sunucunun eski fotoğraflarıyla ilgili ''Evrim geçirmiş'' ve ''Yüz nakli yaptırmış'' yorumları yapıldı.

Galatasaray'ın yıldızı Icardi ile eşi Wanda Nara'nın evlilikleri sık sık gündem olurken, son olarak Nara'nın yıllar içindeki değimi çok konuşuldu.

GEÇİRDİĞİ DEĞİŞİM AKILLARA DURGUNLUK VERDİ

Wanda Nara'nın gençliği olduğu iddia edilen fotoğraflar sosyal medyada gündem oldu. Nara'nın yıllar içindeki değişimi herkesi şok ederken, "Evrim geçirmiş" yorumları yapıldı.

DAMAK TEDAVİSİ OLDU

Instagram'da 14 milyon takipçisi olan Wanda Nara özellikle damak tedavisi sonrası bambaşka bir görünüme kavuştu. 5 çocuğu olan güzel sunucu estetik operasyonlar sonucu kavuştuğu yeni görünümüyle herkesi kendine hayran bırakıyor.

Wanda Nara meğer estetik harikasıymış! Eski halini görenler yüz nakli yaptırdı zannediyor
Wanda Nara meğer estetik harikasıymış! Eski halini görenler yüz nakli yaptırdığını zannediyor
Wanda Nara meğer estetik harikasıymış! Eski halini görenler yüz nakli yaptırdı zannediyor
Wanda Nara meğer estetik harikasıymış! Eski halini görenler yüz nakli yaptırdı zannediyor
Wanda Nara meğer estetik harikasıymış! Eski halini görenler yüz nakli yaptırdı zannediyor
Wanda Nara meğer estetik harikasıymış! Eski halini görenler yüz nakli yaptırdığını zannediyor

Mauro Icardi, Wanda Nara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yok böyle değişim! Estetiksiz halini görenler Wanda Nara'yı tanıyamıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yok böyle değişim! Estetiksiz halini görenler Wanda Nara'yı tanıyamıyor - Son Dakika
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