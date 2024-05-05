Wings for Life World Run'da Türkiye etabı tamamlandı - Son Dakika
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Spor

Wings for Life World Run'da Türkiye etabı tamamlandı

Wings for Life World Run\'da Türkiye etabı tamamlandı

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlayan Wings for Life World Run, Türkiye etabında kadınlarda Kumsal Pınargözü, erkeklerde ise Yılmaz Tongül birinci oldu. İstanbul, Ankara, Isparta, Bursa, İzmir ve Mersin'de düzenlenen koşuya toplamda 6033 kişi katıldı. Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Genel Başkanı Semra Çetinkaya'nın elinden ödüllerini alan şampiyonlar, büyük bir başarıya imza attılar.

05.05.2024 19:25  Güncelleme: 19:27
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Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlayan dünyanın en büyük koşu etkinliklerinden "Wings for Life World Run"da Türkiye etabını kadınlarda Kumsal Pınargözü, erkeklerde ise Yılmaz Tongül kazandı.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre Türkiye genelinde 6033 kişinin katılımıyla düzenlenen koşu; İstanbul, Ankara, Isparta, Bursa, İzmir ve Mersin'de gerçekleştirildi.

Kadınlar kategorisinin galibi Kumsal Pınargözü 32.91 kilometre koşarken, erkekler kategorisinin kazananı Yılmaz Tongül ise 52.51 kilometre mesafe koştu.

İstanbul'daki koşuda erkekler kategorisini ilk sırada tamamlayan Halil Yaşin ve kadınlar kategorisinin şampiyonu Kumsal Pınargözü, ödüllerini Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Genel Başkanı Semra Çetinkaya'nın elinden aldı.

İstanbul Kuruçeşme'de 1558 kişinin katıldığı koşuya Red Bull sporcuları Deniz Öncü, Can Öncü, Bahattin Sofuoğlu ve Ali Türkkan da katıldı. Kaykay sporcusu Berke Dikişçioğlu da koşunun İzmir ayağına katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Wings for Life World Run'da Türkiye etabı tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Wings for Life World Run'da Türkiye etabı tamamlandı - Son Dakika
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