Yapay zeka \'\'Süper Lig Şampiyonu Galatasaray\'\' diyor

16.03.2026 13:36
Süper Lig'i simüle eden yapay zekaya göre şampiyonluk ihtimali Galatasaray için %92, Fenerbahçe için %6 ve Trabzonspor için %2 olarak hesaplandı.

Trendyol Süper Lig'de son 8 haftaya girilirken şampiyonluk yarışında dengeler değişti. Lider Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkararak önemli bir avantaj elde etti.

FENERBAHÇE'NİN KAYBI DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilerek sezonun ilk mağlubiyetini aldığı haftada Galatasaray, Başakşehir karşısında hata yapmadı. Sarı-kırmızılı ekip aldığı galibiyetle zirvedeki yerini sağlamlaştırırken puan farkını da açtı.

YAPAY ZEKA ŞAMPİYONLUK ORANLARINI HESAPLADI

Veri sitesi Football Meets Data, Süper Lig'i simüle ederek şampiyonluk ihtimallerini güncelledi. Yapay zekanın son tahminine göre Galatasaray şampiyonluk yarışında açık ara favori konumda.

Simülasyon sonuçlarına göre şampiyonluk ihtimalleri şöyle:

TRABZONSPOR İLK 2 HEDEFİNİ ZORLUYOR

57 puanla Fenerbahçe'nin averajla gerisinde üçüncü sırada yer alan Trabzonspor'un ise ligi ilk iki sırada bitirme ihtimalinin bu hafta yüzde 14 oranında arttığı ifade edildi.

Çifte cinayetten önce feci şekilde darp edilme anları ortaya çıktı Çifte cinayetten önce feci şekilde darp edilme anları ortaya çıktı
Irak Petrol Bakanlığı: IKBY, Ceyhan üzerinden petrol ihracatının yeniden başlamasını reddetti Irak Petrol Bakanlığı: IKBY, Ceyhan üzerinden petrol ihracatının yeniden başlamasını reddetti
İçişleri Bakanlığı: 72 suçlu yakalanarak ülkemize getirildi İçişleri Bakanlığı: 72 suçlu yakalanarak ülkemize getirildi
Hırsızlık için çıktığı elektrik direği sonu oldu Hırsızlık için çıktığı elektrik direği sonu oldu
Ayrılığı engelleyen sebep meğerse oymuş İşte Tedesco’nun tazminatı Ayrılığı engelleyen sebep meğerse oymuş! İşte Tedesco'nun tazminatı
Rakibini 68 metreden avlayan Arda Güler’den bomba paylaşım Rakibini 68 metreden avlayan Arda Güler'den bomba paylaşım
Nihat Kahveci, ’’Osimhen değil’’ deyip takımın en sevilen oyuncusunu açıkladı Nihat Kahveci, ''Osimhen değil'' deyip takımın en sevilen oyuncusunu açıkladı
Büyükçekmece-Fenerbahçe maçında olay: Başkanın talimatıyla kadın ve çocuklar darp edildi Büyükçekmece-Fenerbahçe maçında olay: Başkanın talimatıyla kadın ve çocuklar darp edildi
İsrailli uzman: İran’ın misket bombası taşıyan füzeleri İsrail’e ciddi zarar verdi İsrailli uzman: İran'ın misket bombası taşıyan füzeleri İsrail'e ciddi zarar verdi
Devrim Muhafızları’nın Uzay Ensitüsü bir kez daha vuruldu Devrim Muhafızları'nın Uzay Ensitüsü bir kez daha vuruldu
İranlıları sadece füzeler öldürmüyor: Etkisi on yıllarca sürecek İranlıları sadece füzeler öldürmüyor: Etkisi on yıllarca sürecek

13:51
İlber Ortaylı’nın cenazesinde büyük ayıp
İlber Ortaylı'nın cenazesinde büyük ayıp
13:47
Trump’ın cep telefonu numarası sızdırıldı, Beyaz Saray alarma geçti
Trump'ın cep telefonu numarası sızdırıldı, Beyaz Saray alarma geçti
13:21
Galatasaray Napoli’den Osimhen’in intikamını çok fena alacak
Galatasaray Napoli'den Osimhen'in intikamını çok fena alacak
13:18
Korkulan oldu 36. Tümen baskınlar düzenlemeye başladı
Korkulan oldu! 36. Tümen baskınlar düzenlemeye başladı
13:10
Ele veren paylaşım İşte Berke Özer’in yeni sevgilisi
Ele veren paylaşım! İşte Berke Özer'in yeni sevgilisi
13:01
İsrail ordusu İran’daki 3 şehre eş zamanlı saldırı başlattı
İsrail ordusu İran'daki 3 şehre eş zamanlı saldırı başlattı
12:09
Antalya’da kaymakamlık binasında silah sesleri Özel harekat devrede
Antalya'da kaymakamlık binasında silah sesleri! Özel harekat devrede
12:08
Cenazesinde ilk kez anlatıldı İlber Ortaylı’dan Yunan akademisyene tarihi ayar
Cenazesinde ilk kez anlatıldı! İlber Ortaylı'dan Yunan akademisyene tarihi ayar
11:53
Netanyahu öldü mü Kafedeki görüntülerle ilgili gündem yaratacak gerçek
Netanyahu öldü mü? Kafedeki görüntülerle ilgili gündem yaratacak gerçek
10:16
Savaşta bir ilk Trump, Çin’in kapısını çalıp resti çekti
Savaşta bir ilk! Trump, Çin'in kapısını çalıp resti çekti
09:19
İBB davasında 5. gün Dava gerginlikte başladı, mahkeme başkanı duruşmayı yarına erteledi
İBB davasında 5. gün! Dava gerginlikte başladı, mahkeme başkanı duruşmayı yarına erteledi
