Yapay zeka \'\'Süper Lig Şampiyonu Galatasaray\'\' diyor

Trendyol Süper Lig'de son 8 haftaya girilirken şampiyonluk yarışında dengeler değişti. Lider Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkararak önemli bir avantaj elde etti.

FENERBAHÇE'NİN KAYBI DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilerek sezonun ilk mağlubiyetini aldığı haftada Galatasaray, Başakşehir karşısında hata yapmadı. Sarı-kırmızılı ekip aldığı galibiyetle zirvedeki yerini sağlamlaştırırken puan farkını da açtı.

YAPAY ZEKA ŞAMPİYONLUK ORANLARINI HESAPLADI

Veri sitesi Football Meets Data, Süper Lig'i simüle ederek şampiyonluk ihtimallerini güncelledi. Yapay zekanın son tahminine göre Galatasaray şampiyonluk yarışında açık ara favori konumda.

Simülasyon sonuçlarına göre şampiyonluk ihtimalleri şöyle:

TRABZONSPOR İLK 2 HEDEFİNİ ZORLUYOR

57 puanla Fenerbahçe'nin averajla gerisinde üçüncü sırada yer alan Trabzonspor'un ise ligi ilk iki sırada bitirme ihtimalinin bu hafta yüzde 14 oranında arttığı ifade edildi.