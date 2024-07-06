Yarı finale son 1 adım kaldı! İşte Türkiye Hollanda maçının muhtemel 11'leri - Son Dakika
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Yarı finale son 1 adım kaldı! İşte Türkiye Hollanda maçının muhtemel 11'leri

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EURO 2024'te Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Takım, Hollanda ile çeyrek finalde karşı karşıya geliyor. UEFA'nın 2 maç ceza verdiği Merih Demiral'ın forma giyemeyeceği karşılaşmanın muhtemel 11'lerini sizin için derledik...

06.07.2024 15:45
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EURO 2024'te Avusturya'yı mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Takım, Hollanda ile karşılaşıyor. Hollanda- Türkiye karşılaşmasına Berlin Olimpiyat Stadı ev sahipliği yaparken karşılaşmada Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak.

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler.

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Reijnders, Schouten, Simons, Malen, Gakpo, Depay.

2 OYUNCU KART CEZALISI MERİH YOK

A Milli Takım'da kart cezalıları İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü, cumartesi günü oynanacak maçta forma giyemeyecek. Ay-yıldızlarda cezası sona eren kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın ise sahadaki yerini alabilecek. Merih Demiral ise 2 maç ceza aldığı için Hollanda maçında sahada olamayacak.

4 MAÇTA 1 KERE YENİLDİK

Ay-yıldızlı ekip; Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile birlikte yer aldığı F Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 yenilgi ile Portekiz'in ardından ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. Milli takım, bu turda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

HOLLANDA SON 16 TURUNU RAHAT GEÇTİ

Hollanda ise Fransa, Avusturya ve Polonya ile mücadele ettiği D Grubu'nu 4 puanla tamamladı ve en iyi 3'üncüler arasından son 16 turuna kaldı. Hollanda, son 16 turunda Romanya'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı.

GÖZLER İNGİLTERE-İSVİÇRE MAÇINDA

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takım, Hollanda karşısında sahadan galibiyetle ayrılması durumunda İngiltere- İsviçre maçının kazananıyla yarı finalde kozlarını paylaşacak. Yarı final karşılaşması 10 Temmuz'da Dortmund'da oynanacak. Avrupa Şampiyonası'nda final heyecanı ı ise 14 Temmuz'da yaşanacak.

Yarı finale son 1 adım kaldı! İşte Türkiye Hollanda maçının muhtemel 11\'leri
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Yarı finale son 1 adım kaldı! İşte Türkiye Hollanda maçının muhtemel 11'leri - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yarı finale son 1 adım kaldı! İşte Türkiye Hollanda maçının muhtemel 11'leri - Son Dakika
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