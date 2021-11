Yattara, Trabzonspor'dan ayrılma görüntülerini gözyaşları içinde izledi

"Milli takımda gençler çok iyi oynuyor"

- Ibrahima Yattara, Trabzonspor'dan ayrılma görüntülerini ağlayarak izledi.D Smart'ta yayınlananan Bol'ca Futbol programında Emre Bol ve Nergis Aşkın'ın konuğu Trabzonspor'un efsanevi futbolcularından Ibrahima Yattara oldu. Yattara, Trabzonspor'dan ayrılırken havalimanında çekilen görüntülerini ağlayarak izledi. Trabzonspor'da en uzun züre kalan yabancı futbolcu olan Yattara'nın programda yaptığı açıklamalar şu şekilde: "MİLLİ TAKIMDA GENÇLER ÇOK İYİ OYNUYOR""Milli takım, Cebelitarık maçında çok iyi oynadı. Gençler çok iyi oynuyor. Yeni teknik direktör gerçekten güzel bir şeylere hazırlanıyor. İnşallah böyle devam edecek. Bu ülkede 80-85, belki 100 milyon insan yaşıyor. Milli takımın bir şeyler göstermesi gerekiyor. Ben de, siz de, herkes de bir şeyler bekliyor. 2002 Dünya Kupası'ndan sonra EURO 2008'de bir şeyler yapmaya çalıştı. Milli takımın kadrosuna baktığında süper oyuncular var. Herkes milli takımda banko oynuyor fakat bir şeyler göstermiyor. Bu duruma ben de şaşırıyorum. Acaba bir şeyler mi var, takımın üzerinde baskı mı var? Ben onu anlamadım. Belki de bu son maçtan sonra herkes sonunda hakkını verecek.""ŞENOL GÜNEŞ SON DÖNEMİNDE KENDİ BİLDİKLERİ KONUSUNDA FAZLA ISRARCI OLDU""Şenol Güneş ilk başlarda çok iyi başladı ama son döneminde kendi bildikleri konusunda fazla ısrarcı oldu. Herkes kendini göstermek istiyor. Gençlere şans vereceksin ki başarıyı yakalayasın.""BENCE ANADOLU TAKIMLARINDAN OYUNCULARIN DA DENENMESİ VE ŞANS BULMASI GEREKİYOR""Büyük takımda oynayan futbolcular, milli takıma seçilme noktasında daha şanslı oluyor ama Anadolu takımlarında iyi oyuncular var, genç oyuncular var. Bence onların da denenmesi, şans bulması gerekiyor. Son maçta bütün goller gençler tarafından atıldı. Oyuncular hem koşuyor hem dinleniyor hem de kendini gösteriyor. Biz böyle bir milli takımı izlemek istiyoruz. Heyecanlı, agresif olan bir takım görmek istiyoruz. Eskiden böyleydi zaten. Yeni takımda da o ruhu görmek istiyoruz. Milli takımın maçını izleyince biz bu ruhu görmek istiyoruz. Dünya Kupası'na, Avrupa Şampiyonası'na gitmek isteyen, galip gelmek isteyen, goller atmak isteyen bir takım görmek istiyoruz. Son maç gerçekten süper oynadı. Taktiksel anlamda, fiziksel anlamda bir şeyler gösterdiler. İnşallah son maçlarda da böyle devam ederler. Sen kaybedebilirsin, desinler ki her şeyi yaptı ona rağmen olmadı, isteyeceksin.""SÜPER LİG'DE EN ÇOK NWAKAEME'Yİ BEĞENİYORUM""Süper Lig'de oynayan futbolcular arasında en çok Nwakaeme'yi beğeniyorum.""MESUT ÖZİL'DEN FARKLI ŞEYLER BEKLEDİM AMA OLMADI, BİR ŞEYLER GÖSTERMİYOR""Mesut Özil'in oynayamaması noktasında ben de şok oldum. Mesut Özil dünya yıldızı bir oyuncu. Ben onun futbolunu beğeniyorum. Gerçekten saygı duyuyorum fakat ne oldu orada bilmiyorum. Kendisinden farklı şeyler bekledim ama olmadı, bilmiyorum. Tamam, Mesut oynuyor, fakat bir şeyler yapmıyor, bir şeyler göstermiyor. Mesut Özil'den herkes farklı beklentiler içerisinde, liderlik bekliyor fakat olmadı. Olmuyor, göstermiyor. Demek ki bir şeyler var fakat biz bunu bilmiyoruz.""BİZİM DÖNEMİMİZDE TÜRKİYE LİGİ ZOR BİR LİGDİ""Bizim dönemimizde Türkiye Ligi çok iyiydi çünkü bizim dönemimizde çok zor ligdi, her maç rakip iddialıydı, herkes çok iyiydi. Milli oyuncular vardı. Güzel, güçlü kadrolar vardı. Şu anda izlediğimiz futbol çok kolay geliyor. Ben Trabzonspor'a geldiğimde yılda 150 bin dolar kazanıyordum. Ben onu artırmak için her maç bir şeyler göstermek istiyordum. Şimdi adamlar geliyor, bir şeyler göstermeden yılda 1,5 milyon kazanıyor. Bizim dönemimizde kaleciler 500 bin - 1 milyon civarı zor kazanıyordu, şimdi bakıyorsun kaleciler 3-4 milyon kazanıyor. Futbola çok para harcandı, aynı zamanda kalite de düştü.""BEŞİKTAŞ'IN PUAN ALMASI GEREKİYOR""Ben Türk Futbolu adına bir konuda üzüntü duyuyorum. Beşiktaş'ın gerçekten bir puan alması gerekiyor. Seneye şampiyon bile play-off oynayacak. İnşallah Beşiktaş son maçlarını kazanacak. En kötü 3 puan, 1 puan alması gerekiyor.""HEM AVRUPA'DA HEM DE LİGDE OYNAMAK PERFORMANS YÜKSELTİR, BUNLARIN HEPSİ BAHANE""Hem Avrupa'da hem de ligde oynamak beni hiç etkilemiyordu, aksine performans yükseliyordu, çünkü maçlar oynanırken güven geliyordu. Biz futbol oynamayı seviyoruz, futbolcular futbolu seviyor. Sen ne zaman çok futbol oynarsan, o kadar az antrenman yapıyorsun. Kimse fazla antrenman yapmaktan hoşlanmaz. Az antrenman yapmak için fazla maç olması gerekiyor. Bence bunların hepsi bahane.""İSPANYA LİGİ'NDE OYNAMAK İSTERDİM""Ben İspanya Ligi'nde oynamak isterdim. Türkiye Ligi çok sert, seni kolay kolay bırakmıyorlar. Seni çok sıkı markaja alıyorlar, birebir markaja alıyorlar fakat İspanya Ligi rahat. Herkes rahat, baskı yok. Ben orada çok oynamak isterdim. Ben orada oynasaydım gerçekten uçardım.""EN ÇOK ZORLANDIĞIM SAVUNMACI HAYRETTİN'Dİ""En çok zorlandığım savunmacı Hayrettin'di. Bana karşı futbol oynamıyordu. Top yerine benim ayağım ile oynuyordu. Her top istisnasız ayağıma basardı. Maçtan sonra konuşurduk. Maçlardan sonra hemen bana gelir sarılırdı, iyi bir insandı.""TÜRKİYE LİGİ'NDE OYNADIĞIM EN İYİ SANTRFOR FATİH TEKKE""Beraber oynadığım en iyi oyuncular Fatih Tekke, Gökdeniz Karadeniz, Szymkowiak, Lee Young. Benim kariyerim boyunca oynadığım oyuncular arasında en değişik olanı Gökdeniz'di. Antrenmanlarda topa ısınmadan vurabilecek seviyede güçlü bacak kasları vardı. Fatih Tekke çok özel bir oyuncuydu, her türlü açıdan her türlü golü atabilirdi. Sadece 2 orta isterdi, 1'i garanti goldü. Sen çalımı atarken nerede konumlanacağını, topu nereye göndereceğini bilirdi. Sezgileri kuvvetliydi, 2 ayağını da kullanabilirdi. Hava topu vardı, teknik vardı, güç vardı. Türkiye Ligi'nde oynadığım en iyi santrfor Fatih Tekke'ydi."GALATASARAY'IN GENÇ OYUNCULARI VAR, GİT GİDE DAHA İYİYE GİDİYORLAR"

"Trabzonspor haricinde şampiyonluk yolunda Galatasaray'ı avantajlı olarak görüyorum. Hem genç oyuncuları var, hem de git gide daha iyiye gidiyorlar."