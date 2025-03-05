Kayıp mimar Ece Gürel\'in ailesinden olayın seyrini değiştirecek iddia

3.Sayfa

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Ece Gürel'in (36) yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan arama çalışmaları, polis, AFAD, UMKE, AKUT ve çok sayıda ilçe belediyesine bağlı arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla sürüyor. İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma (İSAK) dalgıçları da Valide Sultan Bendi'nde dalış yaparak çalışma gerçekleştiriyor.

EŞYALARI BULUNDU

Ekiplerin kızılötesi drone ile arama çalışmalarını sürdürdüğü sırada ormanın iç kısımlarında bazı eşyalar tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri, cep telefonu, mont ve çantanın da aralarında yer aldığı bazı kişisel eşyaları buldu. Gürel'e ait olduğu değerlendirilen eşyalar, incelenmek üzere emniyete götürüldü. Arama çalışmalarının daha geniş alanda yapılması için farklı noktalara da ekipler yönlendirildi.

HIRKA GENÇ KADINA AİT DEĞİL

Gürel'e ait cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarının bulunduğu alana, 14 kilometre uzaklıktaki bölgede de hırkasının bulunduğu iddia edildi. Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel hırkanın eşine ait olmadığını açıkladı.

MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI

İngiltere'deki arkadaşlarıyla sosyal medya üzerinden mesajlaştığı ve Belgrad Ormanı'ndan fotoğraflar paylaştığı tespit edilen Gürel'in son mesajları da ortaya çıktı.

"OTURDUM RUHUM GERİDE KALDI"

Arkadaşına "Kalabalıklaştı burası, asıl yeri bulamadım." diye mesaj atan Gürel'in "Kayboldum." yazdığı tespit edildi. Sonra yine fotoğraf attığı belirlenen Gürel'in "Oturdum ruhum geride kaldı." yazdığı da kaydedildi. Arkadaşının ise "Gürel'e İyi yaptın. Ben de markete çıktım. Süpersin kuzu" yazdığı ancak Gürel'in "Kayboldum." mesajını görmeyip "Ben yeni gördüm kayboldum dediğini, navigasyonun açık değil mi telefonda?" diye mesaj attığı belirlendi.

İŞ YERİNDE SIKINTI VARMIŞ

Eşinin Orman Fakültesi mezunu olduğunu ve Belgrad Ormanları'nı bildiğini vurgulayan Gürel, "Arkadaşlar gelmeden ben bir tur aramaya çalıştım. K9 hayvanlarıyla aramalar yapılıyor. Son kar yağışı zamanında iş yeriyle alakalı bir sıkıntı oldu. Hukuk bürosunda çalışıyordu. İstifa söz konusuydu." dedi.

AİLEDEN ŞOK İDDİA

Müge Anlı'nın TV programına katılan Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel, bulunan eşyalar arasında montunun özenle katlanıldığı belirtti. Canlı yayına katılan aile, dünkü yayından sonra eşyaların bulunduğunu öne sürerken montu birinin bıraktığından şüphelendiklerini dile getirdi.

Ormanda bulunan montun temiz olması şüpheleri artırırken Sezer Gürel, iş nedeniyle eşiyle aralarının kötü olduğunu, eşinin ormana kendisini de çağırdığını ancak gitmediği aktardı.

"RUHUM GERİDE KALDI" SÖZLERİNİN ARKASINDAN KIZILDERİLİ MESAJI ÇIKTI

Su altı arama çalışmalarının da başladığını dile getiren Müge Anlı, yayın sırasında Ece'nin son mesajının arkasındaki Kızılderili inanışını aktardı. Anlı, Gürel'in "Ruhum geride kaldı" sözlerinin Kızılderililerin çok yorulduklarında dinlenirken kullandıkları bir söz olduğunu dile getirdi. Dün canlı yayında Ece Gürel'in son mesajlarını okuyan Müge Anlı, bugün de o mesajın arkasındaki sırrı açıkladı. Anlı, "Kızılderili inanışına göre, çok yorulup dinlendiklerinde bedenlerinin çok hızlandığı, ruhlarının bedenlerine yetişemediği düşünülürmüş. Bu sebeple 'Ruhum geride kaldı.' diyerek dinlenme ihtiyacı hissederlermiş." dedi.

KAN İZLERİ Mİ?

Bölgede kan izine benzer bir yapının da bulunduğu ifade edildi.

Gölette aranmasının nedeni ise görgü tanığının Ece Gürel'in kaybolduğu gün bir köpeğin gölete girdiğini görmesi. Ancak Ece Gürel'in montu ve göl arasında mesafe bulunduğu öğrenildi.

"SAĞ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, yapılan arama çalışmalarıyla ilgili umutlu açıklamalarda bulunarak, "Şu anda kendisinin sağ olduğunu düşünüyoruz. Bulduğumuz bazı materyaller bunu gösteriyor. Aramalar devam ediyor, biz çok ümitliyiz" dedi.



