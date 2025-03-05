Öcalan'ın silah bırakma çağrısı İsrail'in uykularını kaçırdı - Son Dakika
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Dünya

Öcalan'ın silah bırakma çağrısı İsrail'in uykularını kaçırdı

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Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın tarihi çağrısı gündemdeki yerini korurken gelişme İsrail'in adeta uykularını kaçırdı. İsrail basını, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasının, Suriye'de İsrail'in çıkarlarına tehdit oluşturabileceği değerlendirmesinde bulundu.

05.03.2025 13:31
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İsrail basınına yansıyan değerlendirmelere göre, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısıyla bölgede büyük bir değişim yaşanması muhtemel. Bu değişim, özellikle Türkiye'nin etkisini artırırken İsrail'in çıkarına zarar verme potansiyeli taşıyor.

Haaretz gazetesinde yayınlanan analizde, "Ateşkes Suriye'nin güç dinamiklerini değiştirebilir ve İsrail'in ülkedeki varlığına meydan okuyabilir." değerlendirmesine yer verildi.

"SURİYE HAVA SAHASI İSRAİL'E YAKINDA KAPATILABİLİR"

Suriye hava sahasının Baas rejimi döneminde Rusya ile koordineli olarak İsrail'e açık tutulduğu hatırlatılan analizde, "Türkiye'nin Moskova'nın yerine denetlemesi halinde Suriye hava sahası İsrail'e yakında kapatılabilir" ifadesi kullanıldı. Analizde, terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve kendisini feshetmesinin Suriye'deki güç dengelerini "dramatik bir şekilde değiştireceği", Türkiye'nin konumunu etkileyeceği ve ABD'yi Suriye'den asker çekmeye teşvik edeceği yorumu yapıldı.

Örgütün en büyük yapılanması olan ve Suriye'de SDG adını kullanan PKK/ YPG'nin elebaşlarından Ferhad Abdi Şahin'in Öcalan'ın silah bırakma çağrısının PKK'ya olduğunu, kendilerine olmadığını savunmasına karşın, ABD desteğini kaybedebileceği ve Suriye yönetiminin direktiflerini yerine getirmek zorunda kalacağı kaydedildi. Bu durumda Türkiye'nin de Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölgelerden çekilebileceği ve İsrail'in "Suriye'nin güneyinde işgalci güç" olarak uluslararası alanda zor durumda kalacağı değerlendirmesinde bulunuldu.

KUZEY IRAK VE SURİYE'DE BÜYÜK ETKİ YARATACAK

Kanal 14'ün haberinde ise yaşananların Kuzey Irak'ta ve Suriye'de büyük etkilerinin olacağı değerlendirmesi yapıldı ve yeni bir döneme girildiği vurgulandı. Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde de yaşanan gelişmelerin, Suriye'de SDG adını kullanan PKK/YPG'nin Suriye yönetimiyle anlaşmak zorunda kalmasına sebep olacağı ve bunun Türkiye'nin tutumunu etkileyebileceği yorumu yapıldı. The Jerusalem Post'ta yer alan değerlendirmede, SDG adını kullanan PKK/YPG'nin tutumunun önemli olacağı ve Türkiye'nin çağrıya kulak vermeyen örgütü bitirmek için yoğun operasyonlara başlayabileceği ifade edildi.

Değerlendirmede, ABD yönetiminin Suriye politikasını değiştirmesi durumunda ise örgütün Suriye yönetimiyle anlaşmak zorunda kalacağı kaydedildi. DEM Parti heyeti, İmralı Adası'nı üçüncü kez ziyaretinin ardından terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yazılı mesajını, İstanbul'da bir otelde düzenlenen basın toplantısında Kürtçe ve Türkçe okudu.

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'ın okuduğu mesajda, demokratik uzlaşmanın temel yöntem olduğu, PKK'nın ömrünü tamamladığı ve feshini gerekli kıldığı belirtilerek, "tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir." ifadesi kullanıldı.

Öcalan\'ın silah bırakma çağrısı İsrail\'in uykularını kaçırdı
Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Öcalan'ın silah bırakma çağrısı İsrail'in uykularını kaçırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Alparslan:
    yaw saçma sapan konuşmayın ABD israil istedi die böle.birnyola girdi akp çünkü anayasa değişikliğine gidin dediler talimatli bunlar değişik değişik haber başlığı ationuz 46 41 Yanıtla
  • n5685244:
    hadi hadi İsrail hep sağ gösterip sol vurur demekki işler istediği gibi 35 20 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    heee tabii güzel Suriye hayalî kuruyor akp 23 14 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    hiçbir alakası yok 15 5 Yanıtla
  • Hakim ATMACA:
    Pkk silah bırakır ki bunun PYD veya Kürdistan bölgesiyle ne alakası var yanlış hesap Bağdat’tan döner 13 5 Yanıtla
  • Security Specialist:
    85 Million Insana Cehennemi yaşatamayaçak ya ondan Uykuları kaçar tabi :))) 7 5 Yanıtla
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