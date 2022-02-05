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Yelken: SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi - Son Dakika

Yelken: SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi

05.02.2022 19:15
Yelken: SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi

Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübünce (BAYK) düzenlenen SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi ikinci ayak yarışları Muğla'da başladı.

Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübünce (BAYK) düzenlenen SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi ikinci ayak yarışları Muğla'da başladı.

Yedi etaptan oluşan ve her ayağı iki günü kapsayan organizasyonun ikinci ayağına, 27 teknede yaklaşık 250 sporcu katıldı.

Bodrum açıklarında, IRC-A, IRC-B ve destek olmak üzere 3 sınıfta düzenlenen yarışların ilk gününde ekipler, 18 millik Bodrum- Çelebi Adası- Köçek Kayalığı-Bodrum coğrafi rotasında yelken açtı.

Bu mücadelenin ardından ilk gün yarışları, sadece IRC-A sınıfı için Bodrum- Karaada arasında şamandıra rotadaki yarışlarla devam etti. Yarışlarını tamamlayan ekipler, marinaya dönerek teknelerini bağladı.

Yarışların ikinci ayağı yarın tamamlanacak.

Organizasyonun 3. etap mücadelesi ise 26-27 Şubat'ta yapılacak.

Yelken: SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi
Yelken: SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi
Yelken: SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi
Yelken: SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi

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Bodrum, Yelken, Muğla, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yelken: SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi - Son Dakika Spor


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