Kulüpten resmi açıklama geldi! Trabzonspor ile yollarını ayıran Vitor Hugo'nun yeni adresi belli oldu - Son Dakika
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Kulüpten resmi açıklama geldi! Trabzonspor ile yollarını ayıran Vitor Hugo'nun yeni adresi belli oldu

03.04.2023 13:56

Yeni sezon hazırlıklarını titizlikle yürüten Trabzonspor, Brezilyalı futbolcu Vitor Hugo ile yollarını ayırma kararı almıştı. 31 yaşındaki tecrübeli stoperin bir sonraki durağı, Brezilya ekibi Bahia'ya oldu. Trabzonspor'dan yapılan duyuruda, "Profesyonel futbolcumuz Vitor Hugo Franchescoli De Souza'nın, EC Bahia'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Karadeniz temsilcisinin KAP'a yaptığı açıklamada, Vitor Hugo'nun 1.8 milyon euro karşılığında Bahia'ya transfer olduğunu açıklandı.

1.8 MİLYON EURO

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Vitor Hugo Franchescoli De Souza'nın, EC Bahia'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; EC Bahia, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 1.8 milyon euro ödeme yapacaktır." ifadeleri kullanıldı.

ŞAMPİYONLUK YAŞADI

4 Ekim 2020'de Trabzonspor'a imza atan Hugo, 2 Süper Kupa, 1 Türkiye Kupası ve 1 de Şampiyonluk Kupası kazandı. Brezilya'da transfer dönemi 3 Nisan tarihinde sona erecek.

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HUGO'NUN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bordo-mavili ekiple bu sezon toplamda 31 karşılaşmada görev alan Brezilyalı futbolcu bu mücadelelerde 3 gol atarken takımı adına asist katkısı sağlayamadı.

TRABZONSPOR KARNESİ

Hugo, Trabzonspor formasıyla toplam çıktığı 99 maçta 9 gol ve 1 asist yapma başarısı gösterdi.

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Son Dakika Spor Kulüpten resmi açıklama geldi! Trabzonspor ile yollarını ayıran Vitor Hugo'nun yeni adresi belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kulüpten resmi açıklama geldi! Trabzonspor ile yollarını ayıran Vitor Hugo'nun yeni adresi belli oldu - Son Dakika
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