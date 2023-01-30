Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri belli oldu. Lale Orta'nın Merkez Hakem Kurulu'nda başkanlık görevini üstlenmesi sonrası yapılan ilk atamalarda, Galatasaray-Ümraniyespor maçına sürpriz bir isim verildi.
Galatasaray'ın Ümraniyespor ile karşılaşacağı mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Cihan Aydın, bu maçla Süper Lig'de 3.kez görev alacak. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bir diğer mücadele olan Adana Demirspor- Fenerbahçe maçını ise Ali Palabıyık yönetecek.
Beşiktaş'ın Karagümrük ile karşı karşıya geleceği maçı Ali Şansalan, Trabzonspor'un Antalyaspor ile kozlarını paylaşacağı mücadelede ise Mete Kalkavan düdük çalacak.
Son Dakika › Spor › Yeni Merkez Hakem Kurulu, ilk hakem atamalarını yaptı! Galatasaray maçına 2 kez görev alan Cihan Aydın atandı - Son Dakika