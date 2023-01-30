Yeni Merkez Hakem Kurulu, ilk hakem atamalarını yaptı! Galatasaray maçına 2 kez görev alan Cihan Aydın atandı - Son Dakika
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Yeni Merkez Hakem Kurulu, ilk hakem atamalarını yaptı! Galatasaray maçına 2 kez görev alan Cihan Aydın atandı

30.01.2023 13:11

Lale Orta başkanlığındaki yeni Merkez Hakem Kurulu'nda ilk hakem atamaları yapıldı. Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli olurken, Galatasaray-Ümraniyespor mücadelesine Cihan Aydın'ın görevlendirilmesi dikkat çekti. Aydın'ın, Süper Lig'de görev aldığı 3'üncü maçı olacak. Zirveye etki edecek bir diğer maç olan Adana Demirspor-Fenerbahçe karşılaşması ise Ali Palabıyık'a verildi.

Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri belli oldu. Lale Orta'nın Merkez Hakem Kurulu'nda başkanlık görevini üstlenmesi sonrası yapılan ilk atamalarda, Galatasaray-Ümraniyespor maçına sürpriz bir isim verildi.

CİHAN AYDIN SÜRPRİZİ

Galatasaray'ın Ümraniyespor ile karşılaşacağı mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Cihan Aydın, bu maçla Süper Lig'de 3.kez görev alacak. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bir diğer mücadele olan Adana Demirspor- Fenerbahçe maçını ise Ali Palabıyık yönetecek.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA ALİ ŞANSALAN DÜDÜK ÇALACAK

Beşiktaş'ın Karagümrük ile karşı karşıya geleceği maçı Ali Şansalan, Trabzonspor'un Antalyaspor ile kozlarını paylaşacağı mücadelede ise Mete Kalkavan düdük çalacak.

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Son Dakika Spor Yeni Merkez Hakem Kurulu, ilk hakem atamalarını yaptı! Galatasaray maçına 2 kez görev alan Cihan Aydın atandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeni Merkez Hakem Kurulu, ilk hakem atamalarını yaptı! Galatasaray maçına 2 kez görev alan Cihan Aydın atandı - Son Dakika
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