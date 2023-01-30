Yeni Merkez Hakem Kurulu, ilk hakem atamalarını yaptı! Galatasaray maçına 2 kez görev alan Cihan Aydın atandı

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Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri belli oldu. Lale Orta'nın Merkez Hakem Kurulu'nda başkanlık görevini üstlenmesi sonrası yapılan ilk atamalarda, Galatasaray-Ümraniyespor maçına sürpriz bir isim verildi.

CİHAN AYDIN SÜRPRİZİ

Galatasaray'ın Ümraniyespor ile karşılaşacağı mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Cihan Aydın, bu maçla Süper Lig'de 3.kez görev alacak. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bir diğer mücadele olan Adana Demirspor- Fenerbahçe maçını ise Ali Palabıyık yönetecek.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA ALİ ŞANSALAN DÜDÜK ÇALACAK

Beşiktaş'ın Karagümrük ile karşı karşıya geleceği maçı Ali Şansalan, Trabzonspor'un Antalyaspor ile kozlarını paylaşacağı mücadelede ise Mete Kalkavan düdük çalacak.