Yeni transferler yok! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu
Yeni transferler yok! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu

Yeni transferler yok! Galatasaray\'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu
06.02.2026 08:25
Yeni transferler yok! Galatasaray\'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi için kadro listesini güncelledi ve UEFA'ya sundu. Yeni transferlerden Noa Lang, Renato Nhaga ve Sacha Boey kadroya dahil edildi. Ancak, Yaser Asprilla ve Can Armando Güner'in listeye alınmaması dikkat çekti. Ayrıca, takımdan ayrılan Berkan Kutlu ve Yusuf Demir ile genç futbolcu Arda Ünyay, Şampiyonlar Ligi kadrosu dışında bırakıldı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi için güncellediği kadro listesini UEFA'ya teslim etti. Sarı-kırmızılıların yaptığı değişiklikler netleşirken, bazı yeni transferlerin listeye alınmaması dikkat çekti.

LİSTEYE EKLENEN İSİMLER

Galatasaray, UEFA'ya verilen yeni listede Noa Lang, Renato Nhaga ve Sacha Boey'u kadroya dahil etti. Sarı-kırmızılılar, Avrupa arenasında yoluna bu üç isimle devam etme kararı aldı.

KADRODAN ÇIKARILAN FUTBOLCULAR

Takımdan ayrılan Berkan Kutlu ve Yusuf Demir'in yanı sıra genç futbolcu Arda Ünyay, UEFA listesinde yer almadı. Bu üç isim Şampiyonlar Ligi kadrosu dışında bırakıldı.

LİSTE DIŞI KALAN YENİ TRANSFERLER

Öte yandan yeni transferlerden Yaser Asprilla ve Can Armando Güner, Galatasaray'ın UEFA'ya sunduğu Şampiyonlar Ligi listesine dahil edilmedi.

Yeni transferler yok! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu

    Yorumlar (4)

  • Kuzey2020* Kuzey2020*:
    3 kişi ekleniyor zaten 16 0 Yanıtla
  • uğur aksakallı uğur aksakallı:
    habermi bu şimdi?daha kuraldan haberiniz yok.3 kişi ekleyebiliyor en fazla.doğru adamları eklemiş. 4 0 Yanıtla
  • kwgg5225qq kwgg5225qq:
    Yunus galiba oynayamayacak yunus Angun mu yazmışlar listeye yoksa bir ben mı yanlış okuyorum yanlışlık varsa pasaporttaki gibi düzeltme gerekli maç sonrası itiraz olsa hükmen mağlup olma riski var uefa bu ne yapacağı belli olmaz !!!!! 1 0 Yanıtla
    Beyza Karaca Beyza Karaca:
    11 NO VAR 1 1
