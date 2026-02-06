Yeni transferler yok! Galatasaray\'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi için güncellediği kadro listesini UEFA'ya teslim etti. Sarı-kırmızılıların yaptığı değişiklikler netleşirken, bazı yeni transferlerin listeye alınmaması dikkat çekti.
Galatasaray, UEFA'ya verilen yeni listede Noa Lang, Renato Nhaga ve Sacha Boey'u kadroya dahil etti. Sarı-kırmızılılar, Avrupa arenasında yoluna bu üç isimle devam etme kararı aldı.
Takımdan ayrılan Berkan Kutlu ve Yusuf Demir'in yanı sıra genç futbolcu Arda Ünyay, UEFA listesinde yer almadı. Bu üç isim Şampiyonlar Ligi kadrosu dışında bırakıldı.
Öte yandan yeni transferlerden Yaser Asprilla ve Can Armando Güner, Galatasaray'ın UEFA'ya sunduğu Şampiyonlar Ligi listesine dahil edilmedi.
