Yerlikaya: Akdeniz Oyunları'nın ardından hedefimiz Türk sporunu daha yukarı taşımak - Son Dakika
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Yerlikaya: Akdeniz Oyunları'nın ardından hedefimiz Türk sporunu daha yukarı taşımak

Yerlikaya: Akdeniz Oyunları\'nın ardından hedefimiz Türk sporunu daha yukarı taşımak
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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, İtalya'daki Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'nin 111 madalyayla ikinci sırada yer aldığını, tarihin en başarılı organizasyonlarından birini geçirdiğini söyledi. Yerlikaya, genel klasmanda şampiyonluğun hedeflendiğini ve sporculara verilen desteklerin artarak süreceğini belirtti.

GENÇLİK ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, İtalya'da düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'nin 41 altın, toplam 111 madalyayla genel klasmanda 2'nci sırada yer aldığını belirterek, "Hedefimiz Türkiye yüzyılında Türk sporunu daha yukarı taşımak, daha iyi yerlere taşımak ve daha çok başarı elde etmek. Gençlerimize, sporcularımıza, spor yapan herkese hizmet etmek, onların önüne çıkabilecek engellilerle beraber mücadele edebilmek gayretiyle çalışıyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Yerlikaya, Türkiye'nin Akdeniz Oyunları'nda elde ettiği sonuçlara ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Türkiye'nin Mersin'in ardından tarihindeki en fazla madalya aldığı organizasyonu İtalya'da geçirdiğini söyledi. Türkiye'nin genel klasmanda 2'nci sırada yer aldığını belirten Yerlikaya, 41'i altın madalya olmak üzere 111 madalya kazanıldığını ifade ederek, "Biz Akdeniz oyunlarına bazı branşlarda tamamen A takımı götürmedik. Bir şans, bir umut, bir heyecan olsun diye bazı branşlarda federasyonlarımız gençleri değerlendirdi. Branşlarında altın madalya, gümüş madalya ve bronz madalya alan oldu. Çünkü burası, federasyonun ve antrenörlerin sporcuyu görme alanının en güçlü olduğu ve tecrübe kazandığı yer. Tecrübe kazanıp yukarı doğru hızlı gidebildiği yer. Bu anlamda Akdeniz Oyunları, Mersin'den sonra en çok madalya aldığımız yer. Hocalarımızın çok büyük emekleri var tüm branşlarda. Orada masörü, fizyoterapisti, doktorları var: Bu bir ekip işi. Ben orada, hedefine ulaşmak için çalışan tüm hocalarımıza, masör, fizyoterapist, doktorlarımıza, malzemecisine kadar emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'TÜRKİYE'Yİ GENEL KLASMANDA ŞAMPİYON YAPMA ZAMANI GELMİŞTİR'

Türkiye'nin Akdeniz Oyunları'nda üst üste 2'nci sırada yer aldığını belirten Yerlikaya, hedeflerinin genel klasmanda zirve olduğunu vurgulayarak, "Hedefimiz Türkiye yüzyılında Türkiye'yi daha yukarı taşımak, daha iyi yerlere taşımak, daha çok başarı elde etmek. Efendim bu yeterli midir? Bana göre yeterli değil. Bu öz eleştiridir. Burada artık genel klasmanda Türkiye'yi şampiyon yapma zamanı gelmiştir. Bu heyecanı içimize taşıyarak, bu ruhu içimize taşıyarak çalışmalarımıza hızlı ve gayretli devam etmek zorundayız. Onun için yeni proje, yeni heyecan, yeni işler yapmak, ihtiyacı olan alanlarda çalışmak lazım. Oturma, yatma, görmezden gelme dönemi değil. Makamlar bizim değil. Bunlar Cumhurbaşkanımız lütfetti, talimatıyla geldik oturduk. Kapılar her daim açıktır. Gençlerimize, sporcularımıza, spor yapan herkese hizmet etmek, onların önüne çıkabilecek engellilerle beraber mücadele edebilmek gayretiyle çalışıyoruz. Mücadelemiz durmadan, yorulmadan, yılmadan devam edecek" dedi.

'TÜRK SPORUNU DAHA YUKARI TAŞIMAK İSTİYORUZ'

Türkiye'de son yıllarda spor tesislerinin artırıldığını belirten Yerlikaya, "Hedefimiz, Türk sporunu daha iyi yerlere taşımak. Zaman zaman Türk sporunda sekteye uğradığı dönemler de olacak. Bu sporun içinde var. Türkiye'nin illerinde yüzme havuzumuz yoktu. Bir İstanbul'da vardı. Bugün Cumhurbaşkanımız liderliğinde 81 ilimizde var. İleriye gittik, ilçelerimizde havuzlar yapıldı. Hatta şimdi biraz daha ileriye gittik. Mahalle tipi salonlar, mahalle tipi antrenman yerleri, mahalle tipi sahalar yapılmaya başlandı. Biz bunların orada çürümesi için yapmadık. Vatandaşlarımız, gençlerimiz, ailelerimiz kullansın diye yaptık. Yazın ücretsiz spor okullarımız var. Hiçbir ücret alınmadan, bakanlığımız bunları karşılayarak yapıyor. 13-14-15-16 yaş grubunda 8 bin sporcuya devletimiz para veriyor. Aileye 'çocuğunu spora getir ve bütün imkanlarını sen kendin karşıla, bütün imkanlarını sen yap' demiyoruz. Ailenin sırtına da yük vermiyoruz. Onlara, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla maaş veriyoruz. Bütün imkanları daha çok genişlettik, daha çok alanlarını açtık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Yerlikaya: Akdeniz Oyunları'nın ardından hedefimiz Türk sporunu daha yukarı taşımak - Son Dakika

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