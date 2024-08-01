Yıldırım Belediyesi Yaz Kuran Kursları Camiler Arası Futbol Turnuvası Finali

Spor

Yıldırım Belediyesi ve Yıldırım İlçe Müftülüğü 11-14 yaş grubu öğrencilere yönelik düzenlediği 'Yaz Kuran Kursları Camiler Arası Futbol Turnuvası' final programı düzenlendi. 2 hafta süren turnuvaya 18 Camii Kuran Kursu'ndan 260 öğrenci katıldı.

Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı bir o kadar da renkli görüntülere sahne olan turnuvaların final mücadelesine Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, İl Başkan Vekili Ufuk Ay, İlçe Müftü Vekili Halil İbrahim Özbudak, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Demirci ve öğrenciler katıldı. Genç sporcuların yoğun ilgisiyle karşılanan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Çocuklarımız ve gençlerimiz bizim geleceğimiz. Onlara yapılan her yatırım geleceğe çakılmış bir çividir. Bu nedenle Yıldırım'da hizmet önceliği çocuklarımızın ve gençlerimizindir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin; fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimlerinde sporun çok önemli yeri var. Bu nedenle Yıldırım'ı bir spor kenti yapmak ve sporu tabana yaymak için çalışmalarımız sürüyor. Tüm vatandaşlarımızın kolaylıkla ulaşabileceği spor tesislerini ilçemize kazandırdık ve yenilerini inşa etmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Turnuvaya katılan öğrencileri tebrik eden Başkan Oktay Yılmaz, "Çocuklarımız sporun ruhuna uygun biçimde; dostluk ve kardeşlik duyguları içinde centilmence mücadele etti. Bu turnuvanın şampiyonu; kardeşlik olmuştur. Ben tüm sporcu evlatlarımızı ve değerli ailelerini bu turnuvanın şampiyonu ilan ediyorum. Yıldırım'ın spor kenti kimliğine verdiğiniz katkılardan dolayı hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BURSA