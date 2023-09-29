Seriye bağladılar! Sumudica'nın öğnrecileri Yılport Samsunspor'u da devirdi

Yılport Samsunspor ile Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1 kazanan konuk ekip, Sumudica yönetiminde çıkışını sürdürdü.

GAZİANTEP İLK YARI FİŞİ ÇEKTİ

Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda Gaziantep FK'ye galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Draguş ve 17. dakikada ise Jevtovic kaydetti. Yılport Samsunspor'un tek golünü ise 90+3. dakikada Ntcham attı. Bu sonuçla Gaziantep FK, Sumudica yönetiminde üst üste 2. maçını kazandı.

"3 GÜN TESİSTEN ÇIKMADIK"

Emre Bayraktar, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, bu müsabaka için çok çalıştıklarını, 3 gün tesisten dışarı çıkmadıklarını ama sonucu alamadıklarını söyledi.

Emre Bayraktar

"RAKİP TARAFTARIN ALKIŞLAMASI SONUÇTAN DAHA ÖNEMLİ"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, bugün takımının iyi mücadele ettiğini vurgulayarak, "Takımımı tebrik ediyorum. Oyuncularım galip gelmeyi hak etti, iyi mücadele ettiler. Rakibe penaltı haricinde şans vermedik. Samsunspor'u takip ediyorduk. Nasıl kapatmamız gerektiğine dair sistemimizde değişikliğe gittik." diye konuştu. Samsun'a gelen taraftarlarına teşekkür eden Sumudica, "Belki fazla değildiler, 10 kadar kişi vardı ama fedakarlık yaparak buraya kadar geldiler. Onlara teşekkür ederim. Rakip takımın taraftarlarına bizi alkışladıkları için teşekkür ederim. Bu sonuçtan daha önemlidir. Samsunspor'a da şans diliyorum. Harika bir şehir. İnşallah ligde kalırlar." açıklamasında bulundu.