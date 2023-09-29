Seriye bağladılar! Sumudica'nın öğnrecileri Yılport Samsunspor'u da devirdi - Son Dakika

Seriye bağladılar! Sumudica'nın öğnrecileri Yılport Samsunspor'u da devirdi

Son Güncelleme: 29.09.2023 23:09

Trendyol Süper Lig'inin 7. haftasında Yılport Samsunspor, Gaziantep FK'ya 2-1 yenildi. Maçın ardından antrenör Emre Bayraktar, hayal kırıklığı yaşadıklarını belirtti. Bayraktar, takımın zor günler geçirdiğini ve kenetlenme zamanının geldiğini ifade etti. Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica ise takımının iyi mücadele ettiğini ve galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Yılport Samsunspor ile Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1 kazanan konuk ekip, Sumudica yönetiminde çıkışını sürdürdü.

GAZİANTEP İLK YARI FİŞİ ÇEKTİ

Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda Gaziantep FK'ye galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Draguş ve 17. dakikada ise Jevtovic kaydetti. Yılport Samsunspor'un tek golünü ise 90+3. dakikada Ntcham attı. Bu sonuçla Gaziantep FK, Sumudica yönetiminde üst üste 2. maçını kazandı.

Gaziantep FK, Sumudica ile çıkışını sürdürüyor! Yılport Samsunspor'u 2 golle geçtiler

"3 GÜN TESİSTEN ÇIKMADIK"

Emre Bayraktar, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, bu müsabaka için çok çalıştıklarını, 3 gün tesisten dışarı çıkmadıklarını ama sonucu alamadıklarını söyledi.

Gaziantep FK, Sumudica ile çıkışını sürdürüyor! Yılport Samsunspor'u 2 golle geçtiler
Emre Bayraktar

"RAKİP TARAFTARIN ALKIŞLAMASI SONUÇTAN DAHA ÖNEMLİ"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, bugün takımının iyi mücadele ettiğini vurgulayarak, "Takımımı tebrik ediyorum. Oyuncularım galip gelmeyi hak etti, iyi mücadele ettiler. Rakibe penaltı haricinde şans vermedik. Samsunspor'u takip ediyorduk. Nasıl kapatmamız gerektiğine dair sistemimizde değişikliğe gittik." diye konuştu. Samsun'a gelen taraftarlarına teşekkür eden Sumudica, "Belki fazla değildiler, 10 kadar kişi vardı ama fedakarlık yaparak buraya kadar geldiler. Onlara teşekkür ederim. Rakip takımın taraftarlarına bizi alkışladıkları için teşekkür ederim. Bu sonuçtan daha önemlidir. Samsunspor'a da şans diliyorum. Harika bir şehir. İnşallah ligde kalırlar." açıklamasında bulundu.

Gaziantep FK, Sumudica ile çıkışını sürdürüyor! Yılport Samsunspor'u 2 golle geçtiler
Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Emre Bayraktar, Gaziantep FK, Samsunspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Seriye bağladılar! Sumudica'nın öğnrecileri Yılport Samsunspor'u da devirdi - Son Dakika


Son Dakika
09:19 7 yıl önce elinden tuttuğu çocuk, Ramos'a Barcelona maçında yıkımı yaşattı
09:14 Azerbaycan askerleri Karabağ'a Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla girdi
08:47 20 ilde Narkogüç Operasyonu! Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi, 90 zehir taciri yakalandı
08:45 Szymanski'nin başarısı tesadüf değil! Fenerbahçe'nin yayınladığı görüntüler büyük sükse yaptı
08:36 Yalı Çapkını dizisinin son bölümü kesilen sahnelerden dolayı normal saatinden erken bitti
08:21 Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 35 yaralı
07:43 Altın Portakal Film Festivali'ni iptal eden Muhittin Böcek, festival ve sanat yönetmenini işten çıkardı
07:35 Yarın Meclis açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapacak! Kılıçdaroğlu vekil olmadığı için locada oturacak 1
03:10 Bilal Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert sözler: Bu adam yan gelip yattı
00:26 New York sele teslim! Caddeler göle döndü, metro istasyonları su bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2023 09:41:46. #1.12#
SON DAKİKA: Seriye bağladılar! Sumudica'nın öğnrecileri Yılport Samsunspor'u da devirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement