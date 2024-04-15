Yine tarihe geçti! Okan Buruk rekorlara doymuyor - Son Dakika
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Spor

Yine tarihe geçti! Okan Buruk rekorlara doymuyor

Yine tarihe geçti! Okan Buruk rekorlara doymuyor

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de Alanyaspor'u 4-0 mağlup ederek 20. galibiyetini aldı ve takımın yenilmezlik serisini 20 maça çıkardı. Bu başarıyla Buruk, Galatasaray'ın başında ligde 20 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan dördüncü Türk teknik direktör oldu.

15.04.2024 22:36  Güncelleme: 22:41
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Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Süper Lig tarihinde sarı-kırmızılı takımın başında rekorlar kırmaya devam ediyor.

SERİ 20 MAÇA ÇIKTI

Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor'u 4-0'lık skorla mağlup eden Galatasaray'da arka arkaya 13. galibiyetini alan sarı-kırmızılılar, yenilmezlik serisini de 20 maça yükseltti.

Yine tarihe geçti! Okan Buruk rekorlara doymuyor

OKAN BURUK REKOR KIRDI

Galatasaray Teknik Direktörü 20 maçlık seri ile Galatasaray'ın başında ligde 20 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan dördüncü Türk teknik direktör oldu. Galatasaray'da daha önce Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Gündüz Kılıç, bu başarıyı yaşamıştı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Yine tarihe geçti! Okan Buruk rekorlara doymuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • ferhat eser: ooo Besiktasinda arkasında hkemler olsa of diyorum bugün santos uçak bileti bakmak yerine demleniyordu 25 60 Yanıtla Galatasaray Spor kulübü: Tüm Galatasaray lılar olarak bizde senin arkandayız Ferhat eser sıramızı bekliyoruz 58 13 ferhat eser: galatasaray spor kulübü uzun bir süre oturamazsınız yerinize simdiden söyliyim yalnız hadi alayınız gelin :)) 8 33 Galatasaray Spor kulübü: Ferhat eser ağlama Kız voleybol maçı izle 28 8 ferhat eser: galatasaray spor kulübü dikişlere dikkat et çabuk patlıyor 7 28
  • heyula 41: Ağlak okan 8 35 Yanıtla
  • Gursel kalen: Rekorlara doymayan Burak hoca değil, baylokcu tff başkanı ve hakemleri. Maçın hemen başında hakem dedi maç bende sadece skor belli değildi. 4 30 Yanıtla
  • Kemal Demir: Ferhat Eser. Bize laf atacağına Avrupadan bir kupa getirin ya . Hiç mi utanma yok yüz yıllık kulüpsüz ya. Adama sorarlar hadi ligi geç Avrupa’da ne yaptınız diye. 28 6 Yanıtla Mehmet gönül: 40 sene önce kupa aldınız belki onu bile satmışsınızdır ondan sonra olan başarınızı söyleyin salatalar 40 yıld bir de olsa kuş gelmiş taşa değmiş zaten şanslısınız aldığınız karakterli icardi gibi futbolculardan dolayı 2 4
  • Kelaloğlu: Hoca kendine gel Kerem’Aktürkoğlundsn vazgeç artık 45 dakikayı zehir ettin 14 6 Yanıtla
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