Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yok böyle gol! Haberi okuyanlar ''Bu resmen şike'' diyor

30.03.2026 09:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Premier Ligi'nde oynanan bir futbol maçında ilginç bir olay yaşandı. Bir takımın oyuncuları, adeta gol yemek için çaba sarf etti. Topu uzaklaştırmak yerine kendi kalelerine yönlendiren oyuncular, topun ağlarla buluşmasına neden oldu. Bu durum hızla yayıldı ve futbolseverlerin tepkisini çekti. Yaşanan ilginç gol sonrası bazı kullanıcılar, ''Bu resmen şike'' demeden edemedi.

Ukrayna Premier Ligi'nde oynanan bir karşılaşmada yaşananlar futbol gündemine damga vurdu. Sahada ortaya çıkan görüntüler izleyenleri şaşkına çevirdi.

KENDİ KALELERİNE GOL İÇİN ÇABALADILAR

Maç sırasında bir takımın, adeta gol yememek yerine yemek için çaba sarf ettiği anlar kameralara yansıdı. Oyuncuların topu uzaklaştırmak yerine kendi kalelerine yönlendirdiği pozisyon dikkat çekti ve top ağlarla buluştu.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Söz konusu anlar kısa sürede sosyal medyada yayılırken, futbolseverler yaşananlara anlam veremedi. Pozisyon, en çok konuşulan görüntüler arasına girdi.

"BU ŞİKE Mİ?" SORUSU GÜNDEME GELDİ

Yaşanan ilginç gol sonrası bazı kullanıcılar, "Bu şike mi?" sorusunu gündeme getiren yorumlar yaptı.

İşte o golden kareler:

Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Fahri Sağgül Fahri Sağgül:
    Lig Ukrayna lig'i Savaş var normaldir bizde normalde hep 0 0 Yanıtla
  • ACCURATE ANALYSİS ACCURATE ANALYSİS:
    Futbolcular asgari ücretin en az100 katından fazla kazanıyor.Buna rağmen daha fazla daha da fazla kazanayım açgözlülüğü , futbolu bitirdi Ve açgözlü siyasetçiler de siyaseti bitirdi.. ahlak bitti insanlık bitti..bitmeyen ne kaldı bu dünya da Ya asgari ücretli ve emekli ne yapsın Önüne atılan bir tas çorba ile ölüp gidiyorlar 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son 72 saat Maliye yakın takibe aldı, Bakan Şimşek’ten kritik uyarı Son 72 saat! Maliye yakın takibe aldı, Bakan Şimşek'ten kritik uyarı
Taciz iddiasıyla görevden uzaklaştırılan öğretim üyesi meslekten çıkarıldı Taciz iddiasıyla görevden uzaklaştırılan öğretim üyesi meslekten çıkarıldı
Dünyanın en kalabalık şehirleri belli oldu İşte İstanbul’un sıralaması Dünyanın en kalabalık şehirleri belli oldu! İşte İstanbul'un sıralaması
Kim’den iki Mossad ajanı için idam kararı Kim'den iki Mossad ajanı için idam kararı
Ürdün’de uçuşları askıya alınan yüzlerce İsrailli, havalimanında mahsur kaldı Ürdün'de uçuşları askıya alınan yüzlerce İsrailli, havalimanında mahsur kaldı
FBI Direktörü Patel kabusu yaşıyor Özel görüntüleri internete sızdı FBI Direktörü Patel kabusu yaşıyor! Özel görüntüleri internete sızdı
Mircea Lucescu antrenman öncesi yere yığıldı Hastaneye kaldırıldı Mircea Lucescu antrenman öncesi yere yığıldı! Hastaneye kaldırıldı
Tek bir pişmanlık belirtisi göstermedi Annesini döve döve öldüren avukatın cezası belli oldu Tek bir pişmanlık belirtisi göstermedi! Annesini döve döve öldüren avukatın cezası belli oldu
Erzurum’da bir kişi eczaneye saldırdı, yakmak istedi Erzurum'da bir kişi eczaneye saldırdı, yakmak istedi
Annesini darbederken kendisine engel olmak isteyen eşini bıçaklayarak öldürdü Annesini darbederken kendisine engel olmak isteyen eşini bıçaklayarak öldürdü

09:53
İstanbul’da polis servisinin de karıştığı zincirleme kaza: 1 polis şehit oldu, 16 kişi yaralandı
İstanbul'da polis servisinin de karıştığı zincirleme kaza: 1 polis şehit oldu, 16 kişi yaralandı
09:42
İnsanlık ölmüş dedirten görüntü: Ya bırak, sabaha kadar polise ifade verirsin
İnsanlık ölmüş dedirten görüntü: Ya bırak, sabaha kadar polise ifade verirsin
09:29
Etimesgut Belediyesi’ne operasyon 4 şüpheli zimmet suçlamasıyla gözaltına alındı
Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! 4 şüpheli zimmet suçlamasıyla gözaltına alındı
09:24
Osimhen’den Galatasaray’a tarihi rest
Osimhen'den Galatasaray'a tarihi rest
09:01
İsrail’in hedef aldığı Lübnan’da hayatını kaybedenlerin sayısı 1238’e yükseldi
İsrail'in hedef aldığı Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1238'e yükseldi
08:50
Semih Kılıçsoy’un son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor
Semih Kılıçsoy'un son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor
08:25
Kısmetse Olur Ayça’dan “veda“ paylaşımı Apar topar hastaneye kaldırıldı
Kısmetse Olur Ayça'dan "veda" paylaşımı! Apar topar hastaneye kaldırıldı
08:13
Attığı mesajdan sonra olanlara kendi de inanamadı
Attığı mesajdan sonra olanlara kendi de inanamadı
07:39
Trump’ın mesajıyla piyasalar alev aldı Petrol 116 doların üzerine çıktı
Trump'ın mesajıyla piyasalar alev aldı! Petrol 116 doların üzerine çıktı
07:12
Trump’tan Hürmüz Boğazı’na ilişkin yeni açıklama: Kontrolü ele geçirmeye başladık
Trump'tan Hürmüz Boğazı'na ilişkin yeni açıklama: Kontrolü ele geçirmeye başladık
06:52
Vatandaşlardan şikayet yağdı Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi
Vatandaşlardan şikayet yağdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 10:02:36. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.