Yok böyle gol! Haberi okuyanlar \'\'Bu resmen şike\'\' diyor

Ukrayna Premier Ligi'nde oynanan bir karşılaşmada yaşananlar futbol gündemine damga vurdu. Sahada ortaya çıkan görüntüler izleyenleri şaşkına çevirdi.

KENDİ KALELERİNE GOL İÇİN ÇABALADILAR

Maç sırasında bir takımın, adeta gol yememek yerine yemek için çaba sarf ettiği anlar kameralara yansıdı. Oyuncuların topu uzaklaştırmak yerine kendi kalelerine yönlendirdiği pozisyon dikkat çekti ve top ağlarla buluştu.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Söz konusu anlar kısa sürede sosyal medyada yayılırken, futbolseverler yaşananlara anlam veremedi. Pozisyon, en çok konuşulan görüntüler arasına girdi.

"BU ŞİKE Mİ?" SORUSU GÜNDEME GELDİ

Yaşanan ilginç gol sonrası bazı kullanıcılar, "Bu şike mi?" sorusunu gündeme getiren yorumlar yaptı.

İşte o golden kareler: