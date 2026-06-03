"Yolculuk nasıl geçti?" sorusuna Hacıosmanoğlu'ndan bomba yanıt

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, ABD'ye ulaştı. Ay-yıldızlı ekip, turnuva öncesindeki hazırlıklarını Florida'da sürdürürken Venezuela ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

A MİLLİ TAKIM ABD'YE GELDİ

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, organizasyon için ABD'ye ulaştı. Ay-yıldızlı kafileyi taşıyan ve İstanbul'dan hareket eden özel uçak, Florida eyaletindeki Fort Lauderdale Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

HACIOSMANOĞLU'NDAN UMUT DOLU SÖZLER

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yolculuğun nasıl geçtiğinin sorulması üzerine Hacıosmanoğlu, "Yolculuk yorucu değil, güzel geçti. İnşallah böyle dönmek nasip olur" dedi.

HAZIRLIKLAR MIAMI'DE DEVAM EDECEK

Milli takım, Dünya Kupası öncesindeki son hazırlıklarını ABD'de gerçekleştirecek. Teknik heyet ve futbolcular, turnuva öncesinde form durumlarını görmek ve eksiklerini gidermek için çalışmalarını sürdürecek.

İLK SINAV VENEZUELA KARŞISINDA

Ay-yıldızlı ekip, Dünya Kupası öncesindeki hazırlık maçında Venezuela ile karşılaşacak. Miami'de oynanacak mücadele, milli takımın turnuva öncesindeki önemli sınavlarından biri olacak.