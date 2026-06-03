"Yolculuk nasıl geçti?" sorusuna Hacıosmanoğlu'ndan bomba yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

"Yolculuk nasıl geçti?" sorusuna Hacıosmanoğlu'ndan bomba yanıt

03.06.2026 09:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası için ABD'ye ulaşan A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını Florida'da sürdürecek. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yolculuğun güzel geçtiğini belirterek turnuvadan da aynı mutlulukla dönmeyi umut ettiklerini söyledi.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, ABD'ye ulaştı. Ay-yıldızlı ekip, turnuva öncesindeki hazırlıklarını Florida'da sürdürürken Venezuela ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

A MİLLİ TAKIM ABD'YE GELDİ

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, organizasyon için ABD'ye ulaştı. Ay-yıldızlı kafileyi taşıyan ve İstanbul'dan hareket eden özel uçak, Florida eyaletindeki Fort Lauderdale Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

HACIOSMANOĞLU'NDAN UMUT DOLU SÖZLER

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yolculuğun nasıl geçtiğinin sorulması üzerine Hacıosmanoğlu, "Yolculuk yorucu değil, güzel geçti. İnşallah böyle dönmek nasip olur" dedi.

HAZIRLIKLAR MIAMI'DE DEVAM EDECEK

Milli takım, Dünya Kupası öncesindeki son hazırlıklarını ABD'de gerçekleştirecek. Teknik heyet ve futbolcular, turnuva öncesinde form durumlarını görmek ve eksiklerini gidermek için çalışmalarını sürdürecek.

İLK SINAV VENEZUELA KARŞISINDA

Ay-yıldızlı ekip, Dünya Kupası öncesindeki hazırlık maçında Venezuela ile karşılaşacak. Miami'de oynanacak mücadele, milli takımın turnuva öncesindeki önemli sınavlarından biri olacak.

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası, Florida, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Yolculuk nasıl geçti?' sorusuna Hacıosmanoğlu'ndan bomba yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
18 yaşındaki Mehmet’in katillerinden kan donduran ifade: Cinayetten sonra yemek yedik 18 yaşındaki Mehmet'in katillerinden kan donduran ifade: Cinayetten sonra yemek yedik
Montella, 9 futbolcuyu Dünya Kupası kadrosundan çıkardı: TFF duyuru yaptı Montella, 9 futbolcuyu Dünya Kupası kadrosundan çıkardı: TFF duyuru yaptı
Kılıçdaroğlu’na kritik “kurultay“ sorusu Tek kelime etmedi Kılıçdaroğlu'na kritik "kurultay" sorusu! Tek kelime etmedi
Mourinho’dan Arda Güler’e kötü haber Mourinho'dan Arda Güler'e kötü haber
CHP grup toplantısı öncesi dikkat çeken imza hareketliliği Mahmut Tanal açıklık getirdi CHP grup toplantısı öncesi dikkat çeken imza hareketliliği! Mahmut Tanal açıklık getirdi
CHP grup salonunda hıncahınç kalabalık Vekillerin hepsi aynı sloganı attı CHP grup salonunda hıncahınç kalabalık! Vekillerin hepsi aynı sloganı attı
Bakan Bayraktar, Sıfır Atık Festivali’nde elektriğin yenilenebilir kaynaklardan sağlanacağını bildirdi Bakan Bayraktar, Sıfır Atık Festivali'nde elektriğin yenilenebilir kaynaklardan sağlanacağını bildirdi
Şiddet paylaşımının ardından eski enişteye stadyumda meydan dayağı Şiddet paylaşımının ardından eski enişteye stadyumda meydan dayağı
Erman Toroğlu hakkında 3 yıla kadar hapis talebi Erman Toroğlu hakkında 3 yıla kadar hapis talebi
CHP’nin grup toplantısı başladı Özgür Özel partililere hitap ediyor CHP'nin grup toplantısı başladı! Özgür Özel partililere hitap ediyor

09:35
Galatasaray milli yıldızı transfer ediyor İşte yapılan teklif
Galatasaray milli yıldızı transfer ediyor! İşte yapılan teklif
09:28
Reha Muhtar hayatını kaybetti
Reha Muhtar hayatını kaybetti
09:26
İran füzelerle vurdu Kuveyt Uluslararası Havalimanı’nda can kayıpları ve ağır hasar oluştu
İran füzelerle vurdu! Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nda can kayıpları ve ağır hasar oluştu
08:59
Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’nun MYK’sına ilk yorum: Çaresizlik listesi
Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nun MYK'sına ilk yorum: Çaresizlik listesi
08:35
Özgür Özel ilk kez açıkladı: Yeni bir parti var, ikincisini de hazırlamak gerekebilir
Özgür Özel ilk kez açıkladı: Yeni bir parti var, ikincisini de hazırlamak gerekebilir
08:15
Bitcoin’de 4 ayın en sert günlük düşüşü Saatler içinde milyonlar buhar oldu
Bitcoin'de 4 ayın en sert günlük düşüşü! Saatler içinde milyonlar buhar oldu
08:11
Uçakta dehşet Acil çıkış kapısını açıp atlamaya çalıştı
Uçakta dehşet! Acil çıkış kapısını açıp atlamaya çalıştı
07:40
Havalimanında bir dilim baklavanın fiyatını görünce şaşkına döndü
Havalimanında bir dilim baklavanın fiyatını görünce şaşkına döndü
07:24
İlk cinsel deneyim itirafıyla gündem olmuştu Nazlı Bulum evleniyor
İlk cinsel deneyim itirafıyla gündem olmuştu! Nazlı Bulum evleniyor
06:50
7 gün önce mutlak butlanı eleştiren Necdet Saraç, Kılıçdaroğlu’nun A Takımı’na girdi
7 gün önce mutlak butlanı eleştiren Necdet Saraç, Kılıçdaroğlu'nun A Takımı'na girdi
02:37
İran’dan ABD saldırılarına misilleme Kuveyt’teki askeri üsleri vurdu
İran'dan ABD saldırılarına misilleme! Kuveyt'teki askeri üsleri vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 10:10:03. #7.13#
SON DAKİKA: "Yolculuk nasıl geçti?" sorusuna Hacıosmanoğlu'ndan bomba yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.