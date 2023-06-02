Yolun sonu! Veda gibi bir paylaşım yapan Burak'ın yeni adresi çok konuşulur - Son Dakika
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Yolun sonu! Veda gibi bir paylaşım yapan Burak'ın yeni adresi çok konuşulur

02.06.2023 00:22

Fortuna Sittard'dan ayrılan Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşım yaptı. Oynadığı takımların formalarının yer aldığı bir video paylaşan Burak, 'Kum saati' emojisi ekledi. Futbol kariyerini noktalamaya hazırlanan Burak'ın, Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş'in yardımcısı olması bekleniyor.

Eski milli futbolcumuz Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Tecrübeli futbolcu, paylaştığı videoda kariyerinde formasını giydiği takımların formalarını paylaştı. Deneyimli golcünün paylaşımına ayrıca kum saati eklemesi merak uyandırdı. Yılmaz'ın o gönderisine "Futbolu bırakıyor" şeklinde yorumlar yapıldı.

BEŞİKTAŞ YOLUNDA

Son olarak Fortuna Sittard'dan ayrılan yıldız futbolcu için yeniden Beşiktaş iddiası gündeme geldi. Deneyimli futbolcu, Eyüpspor-Bodrumspor karşılaşmasında bir taraftarın kendisine söylediği, "Seni Beşiktaş'a, Şenol Güneş'in yanına bekliyoruz" sözlerine ise gülerek karşılık verdi. Artık saha kenarında olması beklenen Burak'ın, Şenol Güneş'in yardımcısı olacağı konuşuluyor.

Burak Yılmaz da yolun sonuna geldi! Veda gibi paylaşım

DİLLERE DESTAN BİR KARİYER

Antalyaspor altyapısından yetişen ve Sergen Yalçın'ın ardından 4 büyüklerde forma giyen ikinci isim olmayı başaran Burak Yılmaz, adını Türk futbol tarihinin önemli isimleri arasına yazdırmayı başardı. Yurt dışında da Çin'de Beijing Guoan ve Fransa'da Lille forması giyen 37 yaşındaki futbolcu, Fransa'da şampiyonluk sevinci yaşadı. Burak Yılmaz, geçen sezon imza attığı Fortuna Sittard'dan ise geçtiğimiz günlerde ayrıldığını açıkladı.

İşte Yılmaz'ın sosyal medya paylaşımı;

Burak Yılmaz da yolun sonuna geldi! Veda gibi paylaşım
Burak Yılmaz da yolun sonuna geldi! Veda gibi paylaşım
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Burak Yılmaz, Futbol, Spor, Son Dakika

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