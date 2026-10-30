Yukatel Denizli, 5 maçta 1 galibiyetin ardından Galatasaray Mct Technic'i ağırlayacak - Son Dakika
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Yukatel Denizli, 5 maçta 1 galibiyetin ardından Galatasaray Mct Technic'i ağırlayacak

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Yukatel Denizli, 5 maçta 1 galibiyetin ardından Galatasaray Mct Technic\'i ağırlayacak
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Yukatel Denizli Basket, ligde 5 maçta 1 galibiyet ve 4 mağlubiyetle yarın evinde Galatasaray Mct Technic'i ağırlayacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak; Denizli hafta içi FIBA Europe Cup'ta Landau Lions'a uzatmada mağlup olmuştu.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon 5 maçta 1 galibiyet, 4 mağlubiyetle alt sıralardan kurtulamayan Yukatel Denizli Basket yarın evinde Galatasaray Mct Technic'i ağırlayacağı randevuda çıkış arayacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 20.30'da yapılacak. Ligde 2 galibiyeti bulunan konuk Galatasaray antrenör değişikliğinin ardından geçen hafta iç sahada Borno Basketbol'u yenmişti. İlk kez katıldığı Avrupa arenasında üst üste 3 deplasmana çıktığı periyodu tamamlayan Denizli Basket hafta içinde FIBA Europe Cup'ta Azerbaycan'da Landau Lions'a uzatmada mağlup olmuştu.

Kaynak: DHA
Pamukkale ÜniversitesiGalatasarayDenizliSporSon Dakika

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