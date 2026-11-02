Yukatel Denizli Basket, yarın Bakken Bears'ı üst tur avantajı için ağırlayacak. - Son Dakika
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Yukatel Denizli Basket, yarın Bakken Bears'ı üst tur avantajı için ağırlayacak.

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Yukatel Denizli Basket, yarın Bakken Bears\'ı üst tur avantajı için ağırlayacak.
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FIBA Europe Cup G Grubu'nda Yukatel Denizli Basket, yarın saat 20.00'de Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda Bakken Bears'ı konuk edecek. Grupta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyeti olan Denizli, 3 galibiyetle ikinci sıradaki Bakken Bears'ı yenerek üst tur avantajı için mücadele edecek.

FIBA Europe Cup G Grubu'nda son 3 maçını deplasmanda oynayan Yukatel Denizli Basket yarın Danimarka temsilcisi Bakken Bears'ı konuk edecek. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Grupta oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet alan Denizli ekibi daha önce evinde 6 Ekim'de BC Prievidza'yı ağırladıktan sonra Portekiz, İsviçre ve Azerbaycan deplasmanlarında terledi. Yaklaşık 1 ay sonra Avrupa'da evinde taraftarıyla buluşacak Denizli Basket grupta 3 galibiyetle ikinci sırada yer alan rakibini yenerek üst tur için avantaj yakalamaya çalışacak.

29 GÜNDE 9 MAÇA ÇIKTI

Basketbol Süper Ligi'nin yanı sıra bu sezon tarihinde ilk kez Avrupa'da FIBA Europe Cup'ta mücadele eden Denizli Basket ekim ayında 29 gün içinde 9 maça çıktı. Denizli ekibi Avrupa'da 3 uzak deplasmana 3 hafta içinde üst üste gitti. Süper Lig'de 6 maçta 1 galibiyetle alt sıralardan kurtulamayan Denizli Basket ekim ayı içinde ligde ve Avrupa'da art arda Tofaş, BC Prievidza, Anadolu Efes (D), SL Benfica (D), Trabzonspor, Lions de Geneve (D), Türk Telekom (D), Landau Lions (D) ve Galatasaray'la karşılaştı.

Kaynak: DHA
Pamukkale ÜniversitesiDenizliSporSon Dakika

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