Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'in hedefi ligde kalıcı olmak

ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk kez bu sezon mücadele eden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'in başantrenörü Zafer Aktaş, hedeflerinin bu sene ligde kalmak olduğunu söyledi.

Geçen yıl Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde şampiyon olarak Süper Lig'e çıkan Ege temsilcisi, bu sezon çıktığı 12 maçın sadece 3'ünde galip gelebildi.

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, ligde 15 puanla 14'üncü sırada bulunuyor.

Başantrenörü Zafer Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde bugüne kadar zor günler geçirdiklerini belirtti.

Bundan sonra daha iyi basketbol oynayıp, daha iyi savaşmaya çalışacaklarını anlatan Aktaş, şöyle konuştu:

"Öncelikle Denizli'nin yıllardır özlemini kurduğu Süper Lig'deki bir takıma sahip olması çok değerli. İnşallah galibiyetler alıp, taraftarımızı daha mutlu edebiliriz. Bu kent yıllardır hayal ettiği ve peşinde koştuğu lige kavuştu. Bu lig çok farklı bir organizasyon. Şu ana kadar her parametresiyle takımımız ligin gerekliliklerini yerine getiriyor."

"Kaybettiğimiz maçların travması bizi etkiledi"

Yeni bir takım oluşturduklarını aktaran Aktaş, şöyle devam etti:

"Bu takımın gerçekten potansiyelli olduğu, saha içinde dönem dönem maçın belli anlarında çok iyi işler yaptığını görüyoruz. Bazen maçın sonunu oynamak ve o alışkanlığı kazanmak biraz zaman alıyor. Bizim bununla ilgili çalışmaya ve kendimizi geliştirmeye ihtiyacımız var. Özellikle ilk 2 maçı çok iyi oynadıktan sonra bazı kalp kırıcı mağlubiyetler aldık. Kaybettiğimiz maçların travması bizi etkiledi. Kazanacağımız maçlarda bir anda ışıkları kapatmışsınız gibi takımın durması o yenilgilerin etkisi olduğunu düşünüyorum."

"Zamana ihtiyacımız var"

Takımda daha sonra yeni bir yapılanma sürecine girdiklerini belirten Zafer Aktaş, şunları kaydetti:

"Özellikle oynadığımız maçlarda yukarıya doğru ivmelenen bir grafiğimiz var. Antrenman tempomuzun arttığını görüyoruz. Bu takım gerçekten bütçe, performans ve organizasyon olarak çok iyi işlere imza atacaktır. Bunu da belli ediyor ama bunu bazı maçlarda neticeye dönüştüremedik. Bu ligde olabilen işler. Bazı maçları son saniyelerde kaybedebiliriz ya da kazanabiliriz. Çok güçlü ve ekonomik durumları iyi takımlar var. Bunlarla mücadele etmek, saha içinde basketbol anlamında savaşabilmek için biraz zamana ihtiyacımız olduğu doğru."

"Denizli olarak bu ligde kalıcı olmamız lazım"

Aktaş, takıma ve oyuncularına güveninin tam olduğunu, çalışmaya devam ettiklerini anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çalışıyoruz. Denizli olarak bu ligde kalıcı olmamız lazım. Denizli'nin Süper Lig'deki takımının içerisinde, bu şehirden yetişmiş çocukların kadroda yer alabildiğini görebileceğimiz bir organizasyon yaratıldığını görüyorum. Bizim yukarılarda kalıcı olarak devam etmemiz, beklenen o güzel tablonun oluşmasını sağlayacak. Ben bu takımın başantrenörü olarak bunu görüyorum."