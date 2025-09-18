Yüksekova Spor'un Süper Lig Heyecanı - Son Dakika
Yüksekova Spor'un Süper Lig Heyecanı

18.09.2025 10:42
Yüksekova Spor, Süper Lig'deki ilk maçında Amed'i konuk ediyor. Şemdinli'de oynanacak.

KADINLAR Süper Ligi'nde bu yıl ilk kez mücadele edecek Yüksekova Spor Kadın Futbol Takımı, ligin ilk haftasında 21 Eylül Pazar günü sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edecek. Yüksekova Şehir Stadyumu'nun onarımda olması nedeniyle de maç Şemdinli'de oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 1'inci Ligi'nde geçtiğimiz yıl Play-Off finali oynayarak Süper Lig'e yükselen Yüksekova Spor Kadın Futbol Takımı, Süper Lig'deki ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Hakkari ekibi, ligin ilk haftasında Pazar günü saat 15.00'te Amed Sportif Faaliyetler'i ağırlayacak. Yüksekova Şehir Stadyumu'nun onarımda olması nedeniyle, maç Şemdinli İlçe Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmanın hazırlıklarına devam eden Hakkari ekibi, ilk maçtan 3 puanla ayrılmak istiyor.

Hazırlık maçlarında gösterdikleri performansı lige yansıtıp, ligi iyi bir yerde bitirmeyi hedeflediklerini dile getiren teknik direktör Bayram Yıldırım, "Bu hafta ligin ilk maçına çıkacağız, nasip olursa Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edeceğiz. Gönül isterdi ki Yüksekova'da oynayalım. Biz o hedef doğrultusunda ilerlemiştik. Ama stadımız şu an buna uygun değil. İnşallah diğer maçları evimizde onayacağız. İyi bir süreç geçirmiştik. Hazırlık maçlarımızı iyi bir şekilde değerlendirdik. Hazırlık maçlarında yaptığımız çalışmaları aynı şekilde lig maçlarına da yansıtıp ligi iyi bir yerde kapatmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

NURSEL ÖZKAN: HALKIMIZ MAÇIMIZA HERKESİ DAVET EDİYORUZ

Ligin ilk haftasında Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edeceklerini hatırlatan futbolcu Nursel Özkan, "Buradan Yüksekova ve Şemdinli halkına sesleniyorum. Pazar günü saat 15.00'te oynanacak maçımıza hepinizi davet ediyoruz. Halkımız yanımızda olursa, biz daha güçlü oluruz" diye konuştu.

DİYAN CEYHAN: İLK MAÇIMIZIN HEYECANINI ANTRENMANLARIMIZDA YAŞIYORUZ

Kadınlar Süper Ligi'nin heyecanını yaşadıklarını dile getiren futbolcu Diyan Ceyhan, "Süper Lig yolundaki ilk maçımızın heyecanını antrenmanlarımızda yaşıyoruz. Bu heyecanı inşallah en iyi ve en güzel şekilde sahaya da yansıtacağız. Bu süreçte arkamızdaki en büyük güç olan taraftarlarımızı da bu heyecana ortak etmek istiyoruz ve onları maça davet ediyoruz. Bu hafta Amed Sportif takımını Şemdinli'de konuk edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: DHA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.