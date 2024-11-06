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Yunus Akgün'ün Hayalleri

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Yunus Akgün, Galatasaray efsanesi olma ve Avrupa'da temsil etme hayallerini paylaştı.

06.11.2024 12:15
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Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, kurduğu hayallerin henüz başında olduğunu belirterek, "Hem Galatasaray efsanesi olmak hem de Galatasaray'ı Avrupa'da temsil etmek hayallerimin büyük bir parçası" dedi.

Galatasaray'ın başarılı kanat oyuncusu Yunus Akgün, Galatasaray Dergisi'nin kasım sayısına açıklamalarda bulundu. Beklentilerin kendisini motive ettiğini belirten Akgün, "Benden önce Galatasaray altyapısından çıkan ve birlikte oynadığım; Arda abi, Semih abi gibi çok büyük futbolcular olduğu için beklentilerin yüksek olduğunu biliyorum ama bu beklentiler beni daha çok motive ediyor. Ben de sahaya koyduğum performansla karşılığını vermeye çalışıyorum" diye konuştu.

"Kurduğum hayallerin başındayım"

Kurduğu hayallerin daha başında olduğunu aktaran 24 yaşındaki futbolcu, "Florya'dan içeri 8 yaşında girdim. O yaştan beri bir gün Galatasaray A takımında forma giymeyi hayal ederek büyüdüm ve şu an o hayallerin içindeyim. Fakat kurduğum hayallerin henüz başındayım; hem Galatasaray efsanesi olmak hem de Galatasaray'ı Avrupa'da temsil etmek hayallerimin büyük bir parçası" ifadelerini kullandı.

"Çok büyük bir aileyiz"

Takımda arkadaşlık seviyesinin çok yüksek olduğunu belirten sarı-kırmızılı futbolcu, "Bizim en büyük başarılarımız çok büyük bir aile olmamız. Herkes birbiriyle vakit geçirirken çok keyif alıyor. Yerli, yabancı oyuncu fark etmeksizin herkesin Galatasaray aidiyeti hissetmesi de bizi başarıya götürüyor" şeklinde konuştu.

" Fenerbahçe'ye karşı altyapıdan kazanmaya alışkınım"

Fenerbahçe derbileri hakkında da konuşan Yunus Akgün, "Fenerbahçe maçları özellikle benim gibi Galatasaray altyapısında yetişen oyuncular için çok önemlidir. Ancak derbiye özel bir hazırlığım olmadı. Her maça nasıl hazırlanıyorsam öyle hazırlandım. Fenerbahçe'ye karşı altyapıdan da kazanmaya alışkınım. Bu yüzden ekstra bir hazırlık olmadı diyebilirim. Zaten son yıllarda Kadıköy'de rakibimize karşı üstünlüğümüz var. Bu da bizi motive eden nedenlerden biri" açıklamasında bulundu.

"İngiltere benim için büyük bir tecrübeydi"

Adana Demirspor'un kendisi için önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Akgün, "Başta Murat Sancak olmak üzere Adana Demirspor taraftarları beni çok sahiplendi ve bana çok destek oldular. Ben de onların bu desteğini boşa çıkarmamaya çalıştım. Orada şampiyonluk yaşadım ve Süper Lig'de çok güzel bir sezon geçirdim. Benim için unutulmaz ve güzel bir tecrübeydi. Leicester City ile ilk defa yurt dışına adım attım. Hiç kolay değildi ama orada kendime hem fiziksel hem mental hem de taktiksel olarak çok şey kattığımı düşünüyorum. İngiltere günleri çok büyük bir tecrübeydi benim için" dedi.

"Okan hoca bizi çok iyi anlıyor"

Teknik Direktör Okan Buruk'un altyapıdan gelen futbolcuları en iyi anlayan kişi olduğunu belirten 24 yaşındaki futbolcu sözlerine şöyle devam etti:

"Bu bizim için bu çok önemli. Hocanın oyuncularla ilişkisi de çok iyi ve gerçekten bu takımı bu şekilde iyi yönetmek de hiç kolay değil. Çünkü takımda çok büyük yıldızlar var. İki yıl üst üste şampiyon olduk, çok büyük rekorlar kırıldı ve bu sene de şampiyonluğun en büyük adayı biziz Hocamızın antrenörlük kariyeri de futbolculuk kariyeri gibi kupalarla ve başarılarla dolu olacağı kesin."

Okan Buruk'un kendisinden istediklerini yapmaya çalıştığını ifade eden sarı-kırmızılı futbolcu, kendisini sol açık bölgesinde oynarken rahat hissettiğini belirtti.

"Hayalim Galatasaray kaptanlığı"

Yunus Akgün, hayallerinden birinin de Galatasaray kaptanlığı olduğunu söyleyerek, "Hayallerimden biri tabii ki Galatasaray kaptanlığı yapmak. Arda Turan, Muslera ve Bülent Korkmaz gibi altyapısından yetiştiğim bu büyük camiada unutulmaz kaptanlardan biri olmayı hedefliyorum" diye konuştu.

"Kerem, futbolun bana kattığı en büyük dostluklarından biri"

Benfica'da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu için ise Akgün, "Kerem, futbolun bana kattığı en büyük dostluklardan biri. Saha içi ve saha dışı çok iyi anlaştığım arkadaşım. İkimizin de böyle performans vermesi bizi çok gururlandırıyor ve daha çok motive ediyor. Birbirimize destek olarak kendimizi yükseltiyoruz. Bu sezon keşke beraber oynayabilseydik ama onun da hayalleri vardı ve bizi orada gösterdiği performansla çok gururlandırıyor. Burada yaptığı büyük işlerin ardından Avrupa'da da çok iyi işlere imza atıyor. İnşallah böyle devam eder" şeklinde konuştu.

"Icardi ile Osimhen güven veriyor"

Mauro Icardi ve Victor Osimhen'in çok büyük oyuncular ve çok kaliteli insanlar olduğunu belirten 24 yaşındaki futbolcu, "Onlarla beraber sahada olduğum için çok mutluyum. Tabii onların bana verdiği destek benim için çok önemli. Bu beni tabii ki motive ediyor. Evet, Icardi ve Osimhen gibi isimler bize sahada çok güven veriyorlar" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Yunus Akgün\'ün Hayalleri
Kaynak: İHA

Galatasaray, Yunus Akgün, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

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