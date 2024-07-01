Yunusemre Dağ Bisikleti Maratonu Türkiye Şampiyonası Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Yunusemre Dağ Bisikleti Maratonu Türkiye Şampiyonası Gerçekleştirildi

Yunusemre Dağ Bisikleti Maratonu Türkiye Şampiyonası Gerçekleştirildi

Yunusemre Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Yunusemre Dağ Bisikleti Maratonu Türkiye Şampiyonası, 87 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Şampiyonada dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

01.07.2024 09:55  Güncelleme: 09:58
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Yunusemre Belediyesi'nin ev sahipliğinde organize edilen Yunusemre Dağ Bisikleti Maratonu Türkiye Şampiyonası, Türkiye'nin çeşitli kulüplerinden 87 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Yunusemre Dağ Bisikleti Maratonu Türkiye Şampiyonası yapıldı. Yunus Emre Kültür Park'ta startı verilen şampiyona, 29 kilometrelik parkurda kıyasıya heyecana ve çekişmeye sahne oldu. Şampiyonada dereceye giren sporculara ödülleri Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mesut Doğan, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Abdullah Can, Özel Kalem Müdürü Seyit Ali Özmen, Zabıta Müdürü Cengiz Şişmanlar, Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Bülent Kanik, Türkiye Bisiklet Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Yusuf Hitit, Bisiklet İl Temsilcisi Remzi Yıldız ve Yarış Direktörü Ahmet Sarıgül tarafından takdim edildi.

Başkan Balaban sporcuları kutladı

Törende bir konuşma yapan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, şampiyonaya katılan tüm sporcuları tebrik ederek emeği geçenlere teşekkür etti. Başkan Balaban konuşmasında, "Bizler en başından amatör spor branşlarına elimizden geldiği kadar destek olacağımızın altını çizmiştik. Bugün bunun en somut örneğini kanıtlamış oluyoruz. Şampiyonaya katkı vermek bizim için bir belediyecilik görevidir. Başarılı olsun olmasın, bu yarışmaya katılan tüm sporcularımızın alnından öpüyorum. Önemli olan yarışmaktır, burada yarışan herkes bu işi başarmıştır" ifadelerine yer verdi.

Madalyalar sahiplerini buldu

Türkiye Bisiklet Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Yusuf Hitit ise bu yıl 7'ncisini düzenledikleri Yunusemre Maratonu'nu geleneksel hale getirdiklerini belirterek, Belediye Başkanı Semih Balaban'a desteklerinden ötürü teşekkür etti. Yarışma sonunda Büyük Erkeklerde Samet Bulut (İstanbul BBSK) birinci, Zeki Kaygısız (İstanbul BBSK) ikinci, Emre Yuca (Sakarya BBSK) üçüncü olurken, Büyük Kadınlarda Azize Bekar (Ümraniye Belediyesi GSK) birinci, Sevim Gerçek (Alanya Bisiklet Performans SK) ikinci, Ekin Ereke (Büyükçekmece Belediyespor) üçüncü oldu.

Master 35 Yaş Erkeklerde Harun Ömür (Kadans Bisiklet ve Triatlon SK) birinci, Nasuh Yılmazdağ (Kadans Bisiklet ve Triatlon SK) ikinci, Gökhan Göçer (Ferdi) üçüncü, Master 40 Yaş Erkeklerde Cemil Bozkurt (Nilüfer Belediyespor) birinci, Oğuz Özçelik (İstanbul Yurdumspor) ikinci, Mustafa İşbozmaz (Performans 41 Bisiklet) üçüncü oldu. Master 45 Yaş Erkeklerde Ferhat Köse (Adıyaman Gençlik Merkezi) birinci, Okan Bilir (Ferdi) ikinci, Engin Karabacakoğlu (Ferdi) üçüncü, Master 50 Yaş Erkeklerde Bora Tirki (Ferdi) birinci, Oktay Fırat (Kadans Bisiklet) ikinci, Mustafa Yıldız (Kocaeli Gençlik ve Spor) üçüncü, Master 55 Yaş Erkeklerde Adem Koçay (Velo Aydın SK) birinci, Mustafa Bal (Ferdi) ikinci olurken, Master 60 Yaş Erkeklerde Kemal Kayalı (Ferdi) birinci, Yaşar Doğru (Ferdi) ikinci oldu. Master Kadınlarda ise Semra Salih Teselli (Ferdi) birinci, Sibel Korgan (Ferdi) ikinci, Zeynep Çelik (Ferdi) üçüncü oldu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yunusemre Dağ Bisikleti Maratonu Türkiye Şampiyonası Gerçekleştirildi - Son Dakika

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