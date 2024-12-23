Yusuf Dikeç\'e Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından fahri doktora payesi verildi

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Türkiye'ye havalı tabanca karışık takım mücadelesinde olimpiyat madalyasını kazandıran ve atış tarzıyla ilgi çeken Yusuf Dikeç'e, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesitarafından fahri doktora payesi verildi.

"ZAMANINIZI İYİ KULLANIN, İŞİNİZ SADECE ÖĞRENCİLİK DEĞİL"

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya alan Yusuf Dikeç, SDÜ Prof. Dr. Lütfü Çakmakçı Konferans Salonu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, başarının dünyada her zaman dikkati çektiğini söyledi.

Başarının dini, dili, ırkı ne olursa olsun dünyanın her yerinde kabul gördüğünü belirten Dikeç, "Gençler zamanını iyi kullansın. İşiniz sadece öğrencilik değil, zaman çok değerli. Ümit ediyorum önümüzdeki yıllarda Süleyman Demirel Üniversitesinin bir takımını, uluslararası ve Türkiye'deki yarışmalarda göreceğiz" dedi.

"ATICILIK SPORUNUN GELİŞECEĞİNE İNANIYORUM"

Naim Süleymanoğlu'nun halterde lokomotif olduğunu belirten Dikeç, "Süreyya Ayhan çıktı ondan sonra genç kızlarımızın hepsi şortunu giydi ve atletizme başladı. Mete Gazoz okçulukta ismini duyurdu. Bu madalyadan sonra atıcılık sporunun da gelişeceğine canı gönülden inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"ASLİ GÖREVİM ÜLKEYE MADALYA KAZANDIRMAK"

Dikeç, sporcuların asli görevinin ülkeye madalya kazandırmak olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İkinci görevimizde ülke temsiliyeti, yurt dışına gittiğinizde gözler hep sizin üstünüzde oluyor. Oturmanızla, kalkmanızla, davranışlarınızla, başarınızla insanlar sizi hep inceliyor. 24 yıldır bu sporu yapıyorum. Beşinci olimpiyatımda ancak madalyayı aldım. Başarılı olduğun zaman dünyadaki gençler, dünyadaki antrenörler kabul görebiliyor. Artık sizinle oturmak istiyor, sizinle kahve içmek istiyor, sizinle kamplar yapmak istiyor. Ne için olursa olsun yurt dışına gittiğiniz zaman ülkenizin arkanızda olduğunu ve ülkenizi temsil ettiğinizi unutmayın."

Konuşmaların ardından SDÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan, milli sporcu Dikeç'e "fahri doktora" belgesini takdim etti.

ATIŞ TARZIYLA DÜNYADA FENOMEN OLDU

Tek eli cebinde soğukkanlı tavrı ve okuma gözlükleriyle atış yaparak Paris Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan milli sporcu Yusuf Dikeç dünyanın gündemine oturdu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan Türk atıcı Yusuf Dikeç herkesin konuştuğu bir isim haline geldi.

Tek eli cebinde ve optik aletler kullanmadan atış yapan Yusuf Dikeç'in rahat tarzı çarşamba günü yapılan yarışta, rakiplerinden ayrılmasını sağladı.

Dikeç'in partneri Şevval İlayda Tarhan ile birlikte ikinciliği elde etmesi ve soğukkanlılığı onu bir gecede sosyal medya fenomeni haline getirdi.