Yusuf Yazıcı: Nasıl başlarsan öyle devam eder - Son Dakika
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Yusuf Yazıcı: Nasıl başlarsan öyle devam eder

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A Milli Futbol Takımı oyuncusu Yusuf Yazıcı, Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi yaptığı açıklamada, ilk maçın önemine dikkat çekerek, takımın önemli oyuncularını kaybettiklerini ancak en iyisini yapmak için ellerindeki futbolcularla sahaya çıkmayı düşündüklerini belirtti. Ayrıca, Almanya'da birçok Türk taraftarın olmasının kendilerini daha da motive ettiğini ifade etti.

13.06.2024 12:46
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Yusuf Yazıcı: Nasıl başlarsan öyle devam eder

"Çok önemli oyuncularımızı kaybettik"

" Almanya'da birçok Türk'ün olması bizi daha da motive ediyor"

Olgucan KALKAN - Serhan TÜRK/ HANNOVER - ALMANYA, - Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ilk maçında 18 Haziran Salı günü Gürcistan ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'nda hazırlıklar sürüyor. Ay-yıldızlılarda antrenman öncesinde takımın tecrübeli isimlerinden Yusuf Yazıcı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gruptaki ilk maçların önemine dikkat çeken Yusuf Yazıcı, "Şampiyona maçlarında ilk maçlar çok önemlidir, nasıl başlarsan öyle devam eder derler ya onun için ilk maç çok önemli. Hem bizim motivasyonumuz için hem de gruptan başarıyla çıkmak için çok önemli bir maç olduğunu düşünüyorum. İyi çalışıyoruz umarım karşılığını alırız" diye konuştu.

"ÇOK ÖNEMLİ OYUNCULARIMIZI KAYBETTİK"

Takımın önemli oyuncularından bazılarının sakatlıklar nedeniyle turnuvada yer alamayacağını söyleyen Yusuf Yazıcı, "Sakatlıklar çok üzücü, çok önemli oyuncularımızı kaybettik. Baktığınız zaman kağıt üzerinde çok değerli oyuncularımızdı. Ancak maalesef futbolun içinde olan şeyler. Elimizdeki futbolcularla sahaya çıkmayı ve en iyisini yapmayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"ALMANYA'DA BİRÇOK TÜRK'ÜN OLMASI BİZİ DAHA DA MOTİVE EDİYOR"

Almanya'da düzenlenecek turnuvada Türk taraftarların kendilerini evinde gibi hissettireceğini ifade eden Yusuf Yazıcı, "Tabi ki de evimizde gibi hissediyoruz. Sağ olsunlar, milletimiz her zaman bizim yanımızda oluyor, her zaman bizimle beraberler. Tabi ki Almanya'da birçok Türk'ün olması bizi daha da motive ediyor. Dün antrenmanımızı açık bir şekilde yaptık. Onların heyecanı bizi çok mutlu ediyor" dedi.

Daha önce verdiği bir röportajda milli takımın EURO 2008'de yakaladığı başarının gerisinde kalmamaları gerektiğini vurgulayan Yusuf, sözlerini şöyle noktaladı:

"Evet iddialı bir oyuncuyum, kendime güvenim her zaman yüksektir. Tabi ki de büyük hedef koymamız lazım ki motivasyonumuz daha yüksek olsun."

Yusuf Yazıcı: Nasıl başlarsan öyle devam eder
Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Yusuf Yazıcı: Nasıl başlarsan öyle devam eder - Son Dakika

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