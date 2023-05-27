Yüzü bir türlü gülmedi! Marco Reus'un Dortmund karnesi kendi dahil herkesi üzdü

"Bu müjdeyi cümle aleme duyurmak için sabırsızlanıyoruz"

Almanya Bundesliga'da şampiyonluğu son haftada Bayern Münih'e kaptıran Borussia Dortmund'da kaptan Marco Reus'un yaşadığı şampiyon olamama sendromu yine devam etti.

GELDİĞİ YILDAN BERİ BAYERN MÜNİH KAZANDI

2012 yazında Borussia Mönchengladbach'tan o sezonun şampiyonu Borussia Dortmund'a transfer olan Alman yıldızın takıma katılmasının ardından oynanan 11 sezonda da şampiyonluğa ulaşan taraf Bayern Münih oldu.

HİÇ ŞAMPİYONLUK GÖREMEDİ

Kariyeri boyunca hiç lig şampiyonluğu kazanamayan Marco Reus, 11 sezondur formasını giydiği Borussia Dortmund ile çıktığı 386 maçta 161 gol 121 asist kaydetti.

Reus, Dortmund'a geldiği yıldan beri şampiyon olan tek takım Bayern Münih oldu