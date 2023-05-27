Almanya Bundesliga'da şampiyonluğu son haftada Bayern Münih'e kaptıran Borussia Dortmund'da kaptan Marco Reus'un yaşadığı şampiyon olamama sendromu yine devam etti.
2012 yazında Borussia Mönchengladbach'tan o sezonun şampiyonu Borussia Dortmund'a transfer olan Alman yıldızın takıma katılmasının ardından oynanan 11 sezonda da şampiyonluğa ulaşan taraf Bayern Münih oldu.
Kariyeri boyunca hiç lig şampiyonluğu kazanamayan Marco Reus, 11 sezondur formasını giydiği Borussia Dortmund ile çıktığı 386 maçta 161 gol 121 asist kaydetti.
Reus, Dortmund'a geldiği yıldan beri şampiyon olan tek takım Bayern Münih oldu
Son Dakika › Spor › Yüzü bir türlü gülmedi! Marco Reus'un Dortmund karnesi kendi dahil herkesi üzdü - Son Dakika