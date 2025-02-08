Zaniolo Hatay'ı unutmadı: Babasına sözüm var - Son Dakika
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Spor

Zaniolo Hatay'ı unutmadı: Babasına sözüm var

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Galatasaray'dan Fiorentina'ya transfer olan İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, 17 numaralı formayı 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden Muhammed Emin Özkan anısına seçtiğini belirtti. Zaniolo, ''17 numarayı, Türkiye'deki depremde hayatını kaybeden bir çocuk için seçtim. Babasına sözüm var.'' ifadelerini kullandı.

08.02.2025 10:22  Güncelleme: 10:33
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Fiorentina'ya transfer olan Nicolo Zaniolo, 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden Muhammed Emin özkan'ın anısına 17 numarayı tercih etti.

"BABASINA SÖZÜM VAR"

Yeni forması ile poz veren İtalyan futbolcu, 17 numara tercihi için de konuştu. Zaniolo yaptığı açıklamada "17 numarayı, Türkiye'deki depremde hayatını kaybeden bir çocuk için seçtim. Babasına sözüm var." ifadelerini kullandı.

Zaniolo Hatay'ı unutmadı: Babasına sözüm var

NE OLMUŞTU?

6 Şubat depreminde vefat eden 17 yaşındaki Muhammed Emin Özkan, Zaniolo için sosyal medyada paylaştığı bir video ile gündem olmuştu. Sarı-kırmızılılara transfer olan Nicolo Zaniolo o dönem de forma numarası olarak 17'yi tercih etmişti. Daha sonra Muhammed Emin Özkan'ın babası Doğan Özkan'ı ağırlamış Zainolo da imzalı forma hediye etmişti.

Zaniolo Hatay'ı unutmadı: Babasına sözüm var
Zaniolo Hatay\'ı unutmadı: Babasına sözüm var

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Son Dakika Spor Zaniolo Hatay'ı unutmadı: Babasına sözüm var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Feridun Toprak:
    helal olsun 48 0 Yanıtla
  • İrfan Yuksek:
    Adamsın ???????? 37 0 Yanıtla
  • Celaleddin Mertel:
    Ulan gs bu adamı 1000 tane takıma kiralasa o 15 milyon euroyu alamaz, unutsun, alma şansı yok, bu 3 üncü takım, hala tık yok, gs nin transfer fiyaskosu, demekki her parlak şey güneş değilmiş 0 24 Yanıtla
  • Ali Veli:
    bahisçi 0 16 Yanıtla
  • Ateş:
    Adamdaki vefaya bak be.İnsansın,adamsın Zani 3 0 Yanıtla
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