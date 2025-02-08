Zaniolo Hatay\'ı unutmadı: Babasına sözüm var

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Yeni forması ile poz veren İtalyan futbolcu, 17 numara tercihi için de konuştu. Zaniolo yaptığı açıklamada "17 numarayı, Türkiye 'deki depremde hayatını kaybeden bir çocuk için seçtim. Babasına sözüm var." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

6 Şubat depreminde vefat eden 17 yaşındaki Muhammed Emin Özkan, Zaniolo için sosyal medyada paylaştığı bir video ile gündem olmuştu. Sarı-kırmızılılara transfer olan Nicolo Zaniolo o dönem de forma numarası olarak 17'yi tercih etmişti. Daha sonra Muhammed Emin Özkan'ın babası Doğan Özkan'ı ağırlamış Zainolo da imzalı forma hediye etmişti.