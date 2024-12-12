Zehra Güneş'in 2 kız kardeşi varmış - Son Dakika
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Spor

Zehra Güneş'in 2 kız kardeşi varmış

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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızlarından Zehra Güneş'in, voleybol dünyasında adından söz ettiren İrem Nur Güneş ve Mina Güneş adında 2 kız kardeşi bulunuyor. İrem Nur Güneş, Edremit Beld. Altınoluk takımında, Mina Güneş ise Fenerbahçe'de oynuyor.

12.12.2024 14:56
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızlarından Zehra Güneş, sadece voleybol sahasında değil, sosyal medyada da büyük ilgi görüyor.

KIZ KARDEŞLERİ DE ABLASININ YOLUNDAN GİDİYOR

Ancak Zehra'nın dikkat çeken sadece başarılı kariyeri ve güzelliği değil, aynı zamanda voleybol dünyasında adından söz ettiren iki kız kardeşi de bulunuyor. Zehra'nın kardeşleri, Mina ve İrem Güneş, ablasının izinden giderek hem yetenekleriyle hem de güzellikleriyle gündem oluyor.

Zehra Güneş'in 2 kız kardeşi varmış

Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar ve videolarla hayranlarından yoğun ilgi gören Zehra Güneş'in, ablası gibi voleybolcu olan iki kız kardeşi de bulunuyor. Hem yetenekleriyle hem de dış görünüşleriyle dikkat çeken İrem Nur Güneş ve Mina Güneş, abla Zehra'nın izinden gidiyor ve voleybol dünyasında kendilerini kanıtlıyorlar.

İrem Nur Güneş, şu an Edremit Beld. Altınoluk takımında "Pasör Çaprazı" pozisyonunda oynuyor. Kariyerine hızla devam eden İrem, voleybolun teknik yönlerinde gösterdiği başarıyla dikkatleri üzerine topluyor. Bu pozisyonda oynayan İrem, yeteneklerini her geçen gün geliştirerek daha da dikkat çekici bir oyuncu haline geliyor.

Zehra Güneş'in 2 kız kardeşi varmış
İrem Nur Güneş

Mina Güneş ise, Fenerbahçe'de "Pasör Çaprazı" pozisyonunda görev alıyor. Fenerbahçe'nin güçlü kadrosunda yer alan Mina, hem oyununu hem de takımına kattığı değeri her geçen gün artırıyor.

Zehra Güneş'in 2 kız kardeşi varmış
Mina Güneş
Zehra Güneş\'in 2 kız kardeşi varmış

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Son Dakika Spor Zehra Güneş'in 2 kız kardeşi varmış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Celil Başer:
    eeee yapacak haber yok reklam bari yapayim diyorsun 7 2 Yanıtla
  • Raşit Taha:
    Bu haber, faturasını ödeyemediğim için evimin kapatılan doğalgazını açtırır. 6 0 Yanıtla
  • Vatandaş Rıza:
    onlar da ayni yolun yolcusu 2 0 Yanıtla
  • Cetin Kaymak:
    Bu son dk kadar gereksiz bir uygulama yok siliyorum şimdi 1 0 Yanıtla
  • Deniz Öztürk:
    Ya hadiya aaa ne kadar şaşırdık ciddi Olamazsın babası ondan sonra durmamış 2 çocuk dana yapmış hadi canım 1 0 Yanıtla
  • Engin Kurban:
    Zehra gündemde kalacak sizede para lazım 1 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    napalım Karnımızı Doyurmuyorlar 0 0 Yanıtla
  • GFB1907OKAN null:
    Bu sitenin adını son dakika magazin yapın. 2 haberden biri magazin ya da boş beleş işler 0 0 Yanıtla
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